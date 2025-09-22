Apple работает над первым складным iPhone, который может появиться уже в следующем году. По словам инсайдеров, новинка будет тонкой, напоминать два iPhone Air, сохранять прочность благодаря титановому корпусу и будет стоить не менее 2000 тысячи долларов.

Аналитик Марк Гурман рассказал, что дизайн нового складного iPhone похож на два iPhone Air, соединенные вместе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Выбор украинцев: какие модели iPhone 17 предзаказывают чаще всего

Каким может быть iPhone с гибким экраном?

Это означает тонкий корпус, но, вероятно, толще Pixel 10 Pro Fold (10,8 мм) и Galaxy Z Fold7 (8,9 мм), ведь толщина iPhone Air составляет 5,6 мм. В то же время источники Минг-Чи Куо утверждают, что в разложенном виде смартфон может быть еще тоньше – всего лишь 4,5 мм.

Гурман ожидает, что цена складного iPhone превысит стоимость Pixel Fold и будет стартовать с 2 тысяч долларов. Однако компания делает ставку не только на дизайн, но и на долговечность устройства. Новинка, как и iPhone Air, будет изготовлена из титана. Известные техноблогеры JerryRigEverything и iFixIt уже проверяли эту модель и отметили ее высокую устойчивость к повреждениям.

Еще одно преимущество – ремонтопригодность. iFixIt оценила iPhone Air в семь баллов из десяти, что является неплохим результатом для современного смартфона. Если складной iPhone покажет подобные показатели, это станет серьезным преимуществом на рынке. Для сравнения, Pixel Fold и Galaxy Z Fold7 получили лишь по три балла, что свидетельствует об их хрупкости и сложности ремонта.

Чем интересен iPhone Air?

iPhone 17 Air является самым тонким iPhone в истории с толщиной корпуса 5,55 мм и оснащен 6,6-дюймовым дисплеем с технологиями ProMotion и Always-On. Смартфон работает на чипе A19 Pro.

Устройство обещает до 40 часов работы от батареи и доступен в цветах: светло-голубой, светло-золотой, черный и серебристый.

В iPhone 17 Air дебютировал C1 – первый 5G-модем собственной разработки Apple. Кроме этого Air не поддерживает физический слот симкарты – только eSim.