Аналитик Марк Гурман рассказал, что дизайн нового складного iPhone похож на два iPhone Air, соединенные вместе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Каким может быть iPhone с гибким экраном?

Это означает тонкий корпус, но, вероятно, толще Pixel 10 Pro Fold (10,8 мм) и Galaxy Z Fold7 (8,9 мм), ведь толщина iPhone Air составляет 5,6 мм. В то же время источники Минг-Чи Куо утверждают, что в разложенном виде смартфон может быть еще тоньше – всего лишь 4,5 мм.

Гурман ожидает, что цена складного iPhone превысит стоимость Pixel Fold и будет стартовать с 2 тысяч долларов. Однако компания делает ставку не только на дизайн, но и на долговечность устройства. Новинка, как и iPhone Air, будет изготовлена из титана. Известные техноблогеры JerryRigEverything и iFixIt уже проверяли эту модель и отметили ее высокую устойчивость к повреждениям.

Еще одно преимущество – ремонтопригодность. iFixIt оценила iPhone Air в семь баллов из десяти, что является неплохим результатом для современного смартфона. Если складной iPhone покажет подобные показатели, это станет серьезным преимуществом на рынке. Для сравнения, Pixel Fold и Galaxy Z Fold7 получили лишь по три балла, что свидетельствует об их хрупкости и сложности ремонта.

Чем интересен iPhone Air?

iPhone 17 Air является самым тонким iPhone в истории с толщиной корпуса 5,55 мм и оснащен 6,6-дюймовым дисплеем с технологиями ProMotion и Always-On. Смартфон работает на чипе A19 Pro.

Устройство обещает до 40 часов работы от батареи и доступен в цветах: светло-голубой, светло-золотой, черный и серебристый.

В iPhone 17 Air дебютировал C1 – первый 5G-модем собственной разработки Apple. Кроме этого Air не поддерживает физический слот симкарты – только eSim.