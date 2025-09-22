Аналітик Марк Гурман розповів, що дизайн нового складаного iPhone схожий на два iPhone Air, з’єднані разом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Яким може бути iPhone з гнучким екраном?

Це означає тонкий корпус, але, ймовірно, товстіший за Pixel 10 Pro Fold (10,8 мм) і Galaxy Z Fold7 (8,9 мм), адже товщина iPhone Air складає 5,6 мм. Водночас джерела Мінг-Чі Куо стверджують, що у розкладеному вигляді смартфон може бути ще тоншим – лише 4,5 мм.

Гурман очікує, що ціна складаного iPhone перевищить вартість Pixel Fold і стартуватиме з 2 тисяч доларів. Однак компанія робить ставку не тільки на дизайн, а й на довговічність пристрою. Новинка, як і iPhone Air, буде виготовлена з титану. Відомі техноблогери JerryRigEverything та iFixIt вже перевіряли цю модель і відзначили її високу стійкість до пошкоджень.

Ще одна перевага – ремонтопридатність. iFixIt оцінила iPhone Air у сім балів із десяти, що є непоганим результатом для сучасного смартфона. Якщо складаний iPhone покаже подібні показники, це стане серйозною перевагою на ринку. Для порівняння, Pixel Fold і Galaxy Z Fold7 отримали лише по три бали, що свідчить про їхню крихкість та складність ремонту.

Чим цікавий iPhone Air?

iPhone 17 Air є найтоншим iPhone в історії з товщиною корпусу 5,55 мм і оснащений 6,6-дюймовим дисплеєм з технологіями ProMotion та Always-On. Смартфон працює на чипі A19 Pro.

Пристрій обіцяє до 40 годин роботи від батареї та доступний у кольорах: світло-блакитний, світло-золотий, чорний та сріблястий.

В iPhone 17 Air дебютував C1 – перший 5G-модем власної розробки Apple. Окрім цього Air не підтримує фізичний слот сімкартки – лише eSim.