Apple працює над першим складаним iPhone, який може з’явитися вже наступного року. За словами інсайдерів, новинка буде тонкою, нагадуватиме два iPhone Air, зберігатиме міцність завдяки титановому корпусу та коштуватиме щонайменше 2 тисячі доларів.

Аналітик Марк Гурман розповів, що дизайн нового складаного iPhone схожий на два iPhone Air, з’єднані разом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Яким може бути iPhone з гнучким екраном?

Це означає тонкий корпус, але, ймовірно, товстіший за Pixel 10 Pro Fold (10,8 мм) і Galaxy Z Fold7 (8,9 мм), адже товщина iPhone Air складає 5,6 мм. Водночас джерела Мінг-Чі Куо стверджують, що у розкладеному вигляді смартфон може бути ще тоншим – лише 4,5 мм.

Гурман очікує, що ціна складаного iPhone перевищить вартість Pixel Fold і стартуватиме з 2 тисяч доларів. Однак компанія робить ставку не тільки на дизайн, а й на довговічність пристрою. Новинка, як і iPhone Air, буде виготовлена з титану. Відомі техноблогери JerryRigEverything та iFixIt вже перевіряли цю модель і відзначили її високу стійкість до пошкоджень.

Ще одна перевага – ремонтопридатність. iFixIt оцінила iPhone Air у сім балів із десяти, що є непоганим результатом для сучасного смартфона. Якщо складаний iPhone покаже подібні показники, це стане серйозною перевагою на ринку. Для порівняння, Pixel Fold і Galaxy Z Fold7 отримали лише по три бали, що свідчить про їхню крихкість та складність ремонту.

Чим цікавий iPhone Air?

iPhone 17 Air є найтоншим iPhone в історії з товщиною корпусу 5,55 мм і оснащений 6,6-дюймовим дисплеєм з технологіями ProMotion та Always-On. Смартфон працює на чипі A19 Pro.

Пристрій обіцяє до 40 годин роботи від батареї та доступний у кольорах: світло-блакитний, світло-золотий, чорний та сріблястий.

В iPhone 17 Air дебютував C1 – перший 5G-модем власної розробки Apple. Окрім цього Air не підтримує фізичний слот сімкартки – лише eSim.