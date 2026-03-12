Две компании поделили первое место: кто выпустил больше всего смартфонов в прошлом году

В 2025 году глобальное производство смартфонов немного выросло, но рынок остался очень конкурентным. По данным аналитиков, крупнейшими производителями стали Apple и Samsung – компании выпустили почти одинаковое количество устройств и разделили первое место в мире.

Аналитическая компания TrendForce сообщает, что в 2025 году мировое производство смартфонов достигло примерно 1,254 млрд устройств. Это на 2,5% больше, чем годом ранее. Об этом пишет Macrumors.

Почему Apple и Samsung оказались на одном уровне?

Лидерами рынка стали Apple и Samsung – каждая компания изготовила почти по 240 млн смартфонов. Таким образом производители поделили первое место по объемам производства.

В начале года рынок поддерживали государственные субсидии в Китае, которые стимулировали спрос на новые смартфоны. Во второй половине года продажи активизировал традиционный сезон запуска флагманских моделей.

Для Apple ключевым фактором стал рост производства в конце года после запуска линейки iPhone 17. По оценкам TrendForce, в четвертом квартале 2025 года компания увеличила производство более чем на 50% по сравнению с предыдущим кварталом. Высокие поставки новых моделей значительно подтолкнули общие показатели.

Аналитики также отмечают, что серия iPhone 17 получила выгодную розничную цену, что помогло моделям хорошо продаваться на рынке. Если Apple применит более агрессивную ценовую стратегию в 2026 году, это может поддержать дальнейший рост производства и продаж.

Впрочем, в ближайшие годы рынок может столкнуться с новыми трудностями. TrendForce прогнозирует резкий рост стоимости памяти, что существенно повысит себестоимость смартфонов в 2026 году. Из-за этого мировое производство может сократиться минимум на 10% – примерно до 1,135 млрд устройств.

Производители окажутся перед выбором: повышать цены, чтобы сохранить прибыльность, или снижать характеристики устройств, чтобы не потерять объемы поставок. Больше всего рост цен на компоненты может ударить по бюджетному сегменту.

Среди других крупных производителей в 2025 году третье место заняла Xiaomi вместе с брендами Redmi и POCO – компания изготовила почти 170 млн смартфонов. Четвертой стала OPPO, включая бренды OnePlus и Realme, с результатом 143 млн устройств.

Пятую позицию заняла Vivo. Шестой стала Transsion – производитель брендов TECNO, Infinix и itel. Компания в конце года резко сократила производство из-за избытка запасов и слабый спрос на развивающихся рынках,.

Седьмое место заняла Honor, которая ускорила производство в конце года. Восьмой стала Lenovo вместе с брендом Motorola – компания изготовила около 61 млн смартфонов в 2025 году.