Функции громкости кнопок iPhone, о которых вы не знали
- Кнопки громкости iPhone выполняют функции съемки фото и видео, вызова экстренных служб, управления будильником и выключения звонков.
- На новых моделях iPhone 16 Pro кнопки громкости поддерживают связь через спутники для вызова помощи без мобильного покрытия.
Кнопки громкости на iPhone выполняют гораздо больше, чем просто регулируют звук. Они помогают делать фото и видео, вызывать экстренные службы, выключать звонки, управлять будильником и даже запускать скрытые функции.
Apple сохраняет две отдельные кнопки громкости с момента выхода первого iPhone в 2007 году. Несмотря на их простоту, они выполняют ряд задач, которые делают пользование смартфоном более практичным и удобным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BGR.
Какие скрытые функции имеют кнопки громкости iPhone?
- Самая очевидная дополнительная функция – съемка фото и видео. В приложении "Камера" нажатие любой кнопки мгновенно срабатывает как спуск затвора, что помогает избежать дрожания изображения. Короткое нажатие запускает видеозапись, а длительное удержание в режиме фото активирует QuickTake. В настройках можно назначить кнопку громкости "вверх" для серийной съемки, что удобно для динамичных сцен.
- В случае экстренных ситуаций кнопки играют жизненно важную роль. Одновременное нажатие боковой кнопки и любой из кнопок громкости открывает SOS–меню с возможностью позвонить в службы спасения или предоставить доступ к Medical ID. Альтернативой является пятикратное быстрое нажатие боковой кнопки (эта опция активируется в настройках). В новых моделях, начиная с iPhone 16 Pro, эта функция дополнена связью через спутники – даже без мобильного покрытия можно вызвать помощь и сообщить контакты о своем местонахождении.
Кнопки громкости полезны и в повседневных мелочах. Они позволяют мгновенно выключить утренний будильник или поставить его на "отложить", не ища экранную кнопку в полусонном состоянии. Также они помогают быстро заглушить звонок, если телефон неожиданно зазвенел в неподходящий момент. Кроме того, при поиске устройств через "Find My" громкий сигнал можно сразу приглушить нажатием кнопки громкости, оставив оповещение активным.
Таким образом, на первый взгляд обычные кнопки громкости превращаются в многофункциональный инструмент: они облегчают съемку, добавляют элементы безопасности, спасают от неловких ситуаций и делают iPhone еще более удобным в пользовании.
Какие iPhone не получат обновление iOS 26?
Стоит напомнить, что Apple выпустила новую iOS 26, но не все пользователи iPhone смогут получить обновление.
Причина проста – операционная система требует A13 Bionic или более новый процессор. Поэтому владельцы старших iPhone останутся без некоторых новых функций, хотя и в дальнейшем будут получать обновления безопасности.
Поддержка новой операционной системы iOS на iPhone начинается с модельного ряда iPhone 11.
Таким образом, не получат обновления до iOS 26: iPhone XS, XS Max и XR.