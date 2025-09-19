Apple сохраняет две отдельные кнопки громкости с момента выхода первого iPhone в 2007 году. Несмотря на их простоту, они выполняют ряд задач, которые делают пользование смартфоном более практичным и удобным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Смотрите также Куда делась iOS 19 и почему Apple выпустила iOS 26

Какие скрытые функции имеют кнопки громкости iPhone?

Самая очевидная дополнительная функция – съемка фото и видео. В приложении "Камера" нажатие любой кнопки мгновенно срабатывает как спуск затвора, что помогает избежать дрожания изображения. Короткое нажатие запускает видеозапись, а длительное удержание в режиме фото активирует QuickTake . В настройках можно назначить кнопку громкости "вверх" для серийной съемки, что удобно для динамичных сцен.

. В настройках можно назначить кнопку громкости "вверх" для серийной съемки, что удобно для динамичных сцен. В случае экстренных ситуаций кнопки играют жизненно важную роль. Одновременное нажатие боковой кнопки и любой из кнопок громкости открывает SOS–меню с возможностью позвонить в службы спасения или предоставить доступ к Medical ID. Альтернативой является пятикратное быстрое нажатие боковой кнопки (эта опция активируется в настройках). В новых моделях, начиная с iPhone 16 Pro, эта функция дополнена связью через спутники – даже без мобильного покрытия можно вызвать помощь и сообщить контакты о своем местонахождении.

Кнопки громкости полезны и в повседневных мелочах. Они позволяют мгновенно выключить утренний будильник или поставить его на "отложить", не ища экранную кнопку в полусонном состоянии. Также они помогают быстро заглушить звонок, если телефон неожиданно зазвенел в неподходящий момент. Кроме того, при поиске устройств через "Find My" громкий сигнал можно сразу приглушить нажатием кнопки громкости, оставив оповещение активным.

Таким образом, на первый взгляд обычные кнопки громкости превращаются в многофункциональный инструмент: они облегчают съемку, добавляют элементы безопасности, спасают от неловких ситуаций и делают iPhone еще более удобным в пользовании.

Какие iPhone не получат обновление iOS 26?

Стоит напомнить, что Apple выпустила новую iOS 26, но не все пользователи iPhone смогут получить обновление.

Причина проста – операционная система требует A13 Bionic или более новый процессор. Поэтому владельцы старших iPhone останутся без некоторых новых функций, хотя и в дальнейшем будут получать обновления безопасности.

Поддержка новой операционной системы iOS на iPhone начинается с модельного ряда iPhone 11.

Таким образом, не получат обновления до iOS 26: iPhone XS, XS Max и XR.