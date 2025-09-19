Apple зберігає дві окремі кнопки гучності з моменту виходу першого iPhone у 2007 році. Попри їхню простоту, вони виконують низку завдань, які роблять користування смартфоном практичнішим і зручнішим. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BGR.

Дивіться також Куди поділася iOS 19 і чому Apple випустила iOS 26

Які приховані функції мають кнопки гучності iPhone?

Найочевидніша додаткова функція — зйомка фото й відео. У застосунку "Камера" натискання будь-якої кнопки миттєво спрацьовує як спуск затвора, що допомагає уникнути тремтіння зображення. Коротке натискання запускає відеозапис, а тривале утримання в режимі фото активує QuickTake . У налаштуваннях можна призначити кнопку гучності "вгору" для серійної зйомки, що зручно для динамічних сцен.

. У налаштуваннях можна призначити кнопку гучності "вгору" для серійної зйомки, що зручно для динамічних сцен. У випадку екстрених ситуацій кнопки відіграють життєво важливу роль. Одночасне натискання бокової кнопки та будь-якої з кнопок гучності відкриває SOS-меню з можливістю зателефонувати до служб порятунку або надати доступ до Medical ID. Альтернативою є п’ятикратне швидке натискання бокової кнопки (ця опція активується в налаштуваннях). У нових моделях, починаючи з iPhone 16 Pro, ця функція доповнена зв’язком через супутники — навіть без мобільного покриття можна викликати допомогу та повідомити контакти про своє місцезнаходження.

Кнопки гучності корисні й у повсякденних дрібницях. Вони дозволяють миттєво вимкнути ранковий будильник або поставити його на "відкласти", не шукаючи екранну кнопку в напівсонному стані. Також вони допомагають швидко заглушити дзвінок, якщо телефон несподівано задзвенів у невідповідний момент. Крім того, при пошуку пристроїв через "Find My" гучний сигнал можна відразу приглушити натисканням кнопки гучності, залишивши сповіщення активним.

Таким чином, на перший погляд звичайні кнопки гучності перетворюються на багатофункціональний інструмент: вони полегшують зйомку, додають елементи безпеки, рятують від незручних ситуацій і роблять iPhone ще зручнішим у користуванні.

Які iPhone не отримають оновлення iOS 26?

Варто нагадати, що Apple випустила нову iOS 26, але не всі користувачі iPhone зможуть отримати оновлення.

Причина проста — операційна система вимагає A13 Bionic або новіший процесор. Тож власники старших iPhone залишаться без деяких нових функцій, хоча й надалі отримуватимуть оновлення безпеки.

Підтримка нової операційної системи iOS на iPhone розпочинається з модельного ряду iPhone 11.

Таким чином, не отримають оновлення до iOS 26: iPhone XS, XS Max та XR.