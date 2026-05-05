Конкурент iPhone от OpenAI – компания ускоряет разработку AI-смартфона

OpenAI может выйти на рынок смартфонов значительно быстрее, чем ожидалось. Новая утечка раскрывает детали устройства, которое позиционируют как конкурента iPhone.

Компания OpenAI активизирует работу над собственным смартфоном, который должен стать прямым конкурентом iPhone. По информации аналитика Ming-Chi Kuo, проект развивается быстрее, чем ожидалось, и массовое производство устройства могут запустить уже в первой половине 2027 года.

Чем OpenAI хочет изменить рынок смартфонов?

Если эти сроки подтвердятся, официальная презентация нового смартфона может состояться осенью того же года. Такой график выглядит довольно амбициозным, учитывая, что еще недавно OpenAI лишь намекала на расширение в сферу аппаратного обеспечения.

По данным Куо, одним из ключевых партнеров в создании устройства может стать MediaTek, которая рассматривается как основной поставщик процессоров. Речь идет о кастомизированной версии чипа Dimensity 9600, изготовленном по технологическому процессу N2P компании TSMC.

Смартфон, по предварительным данным, получит ряд технических решений, ориентированных на работу с искусственным интеллектом. Среди них – двойная архитектура нейронных процессоров для обработки AI-задач, современные стандарты памяти LPDDR6 и UFS 5.0, а также усовершенствованный модуль обработки изображений с расширенным HDR, который должен улучшить "визуальное восприятие" устройства в реальных условиях.

Отдельное внимание уделяется безопасности. Сообщается об использовании технологий вроде pKVM и inline hashing, что должны обеспечить защиту данных на новом уровне. В случае успешного запуска поставки смартфона в 2027 – 2028 годах могут достичь около 30 миллионов единиц.

Идея создания смартфона от OpenAI частично связана с изменением подхода к взаимодействию с пользователем с пользователем. Генеральный директор компании Sam Altman недавно заявил, что пришло время "серьезно переосмыслить, как должны выглядеть операционные системы и интерфейсы".

В этом контексте важным является сотрудничество с Jony Ive – бывшим главным дизайнером Apple, который стоял за видом iPhone. Хотя ранее Айв высказывал скепсис относительно дальнейшего развития традиционных смартфонов, его участие в проекте может свидетельствовать о попытке создать принципиально новый тип устройства.

Ожидается, что главной особенностью смартфона OpenAI станет глубокая интеграция AI-агентов – систем, которые смогут выполнять сложные задачи от имени пользователя. Именно это может стать ключевым отличием от существующих устройств и изменить подход к использованию мобильных технологий.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, проект остается на ранних этапах, и многие детали могут измениться. В то же время скорость развития указывает на то, что OpenAI серьезно настроена войти в новый для себя рынок и бросить вызов традиционным производителям смартфонов.

Другие аппаратные разработки OpenAI

Значительное внимание уделяется умным домашним устройствам и смарт-дисплеям. OpenAI рассматривает концепции устройств для дома, которые способны действовать как полноценные ассистенты, поддерживая как голосовой, так и визуальный интерфейсы.

Кроме того, компания изучает возможности создания компактных носимых гаджетов и умных очков, позволяющих взаимодействовать с AI-агентами на ходу без необходимости постоянно смотреть на экран смартфона.

Не менее важным является направление робототехники и интеграции искусственного интеллекта в физический мир. Компания инвестирует в стартапы, занимающиеся разработкой роботов-гуманоидов, и исследует новые аппаратные решения для взаимодействия AI с окружающей средой, распространяя возможности технологий за пределы привычных экранов.