Как выбрать смартфон, который долго держит заряд в 2025 году

Выбор смартфона с мощным аккумулятором требует комплексного подхода. Большая емкость батареи уже давно не является гарантией длительной работы. На реальную автономность устройства одинаково сильно влияют эффективность процессора, технологии экрана и оптимизация программного обеспечения, что делает выбор сложнее, чем когда-либо.

Кроме того, далеко не последнюю роль играет оптимизация операционной системы и даже то, как именно пользователь будет обращаться со смартфоном. Однако последнее всегда остается за вами, а как выбрать смартфон с батареей, которая будет держать заряд действительно долго – подскажет 24 Канал.

Емкость аккумулятора: только вершина айсберга

Безусловно, емкость батареи остается важным параметром. Чем выше показатель мА-ч, тем больше энергии может хранить аккумулятор, напоминает CompareandRecycle.

Благодаря внедрению новых кремниево-углеродных технологий, китайские производители, такие как Xiaomi, iQOO и OnePlus, смогли значительно увеличить этот показатель. Модели вроде Xiaomi 17 Pro Max с его гигантской батареей на 7500 мА-ч или iQOO 15 и OnePlus 15 с аккумуляторами около 7000 мА-ч устанавливают новые стандарты объема.

Однако большая батарея не всегда означает долгую работу. Смартфон с емкостью 7000 мА-ч может разрядиться быстрее, чем устройство с аккумулятором на 5000 мА-ч, если он оснащен слишком ярким экраном, мощным, но неэффективным процессором или работает на плохо оптимизированном программном обеспечении.

Иногда бюджетные модели, такие как Redmi 15 с батареей на 7000 мА-ч, демонстрируют впечатляющую автономность именно из-за того, что не имеют большого количества энергозатратных функций.

Экран: главный потребитель энергии

Дисплей является одним из самых энергоемких компонентов смартфона. Несколько его характеристик непосредственно влияют на скорость разряда батареи, информирует BitDefender.

Частота обновления. Экраны с частотой 120 Гц или 144 Гц делают анимацию и скроллинг невероятно плавными, но потребляют значительно больше энергии, чем стандартные 60 Гц.

Производители решают эту проблему с помощью технологии LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide), которая позволяет динамически менять частоту обновления. Например, во время чтения статического текста она может снижаться до 1 Гц, а в играх подниматься до максимума. Смартфоны без LTPO, работающие на постоянно высокой частоте, будут разряжаться заметно быстрее.

Разрешение. Чем больше пикселей на экране, тем больше энергии требуется для их подсветки. Поэтому дисплеи с разрешением Full HD+ (около 1080p) обычно являются более энергоэффективными, чем панели QHD+ (около 1440p), даже при одинаковой яркости.

Яркость. В 2025 году производители соревнуются в показателях пиковой яркости, которая у многих флагманов достигает 5000 нит. Это обеспечивает отличную видимость на солнце, но максимальная яркость является настоящим "убийцей" батареи.

Если вы часто пользуетесь телефоном на улице или просто любите выкручивать яркость на максимум, будьте готовы к быстрому разряду.

Процессор и система охлаждения: дуэт, определяющий эффективность

Чипсет смартфона – это его мозг, и от его работы зависит не только скорость, но и автономность. Новейшие процессоры, такие как Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Dimensity 9500, созданы по более совершенным техпроцессам, что делает их не только более мощными, но и более энергоэффективными.

Однако во время выполнения сложных задач, например требовательные игры или запись 4K-видео, процессор выделяет много тепла, а это один из главных факторов, которые влияют на быструю разрядку смартфона, рассказывает PCMag.

Если система охлаждения не справляется, включается механизм тротлинга – искусственного снижения производительности для избежания перегрева. Это не только ухудшает пользовательский опыт, но и заставляет чип работать менее эффективно, потребляя больше энергии.

Эффективная система охлаждения (с испарительными камерами, графитовыми пластинами и т.д.) позволяет поддерживать стабильную производительность без лишней нагрузки на аккумулятор.

Оптимизация ПО: невидимый герой автономности

Именно в оптимизации программного обеспечения кроется секрет отличной автономности устройств от Apple и Samsung. iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra могут не иметь самых больших батарей на рынке, но их операционные системы iOS и One UI искусно управляют фоновыми процессами.

Они ограничивают активность неиспользуемых приложений, контролируют доступ к службам геолокации и разумно переключаются между сетями Wi-Fi, 5G и LTE для экономии заряда.

Китайские бренды, однако, стремительно догоняют лидеров, утверждает Gizmochina. OnePlus, Xiaomi и другие компании активно внедряют алгоритмы искусственного интеллекта, которые анализируют привычки пользователя, чтобы оптимизировать работу приложений в фоновом режиме и значительно продлить время работы устройства в режиме ожидания.

Технологии зарядки и здоровье батареи

Сверхбыстрая зарядка мощностью 100-120 Вт по проводу и 50 Вт беспроводным путем – это уже стандарт для многих телефонов в 2025 году. Это удобно, но главный вопрос – как это влияет на долговечность аккумулятора. Ключевым фактором износа является нагрев во время зарядки.

Поэтому если вы хотите большей автономности, то стоит обращать внимание на наличие таких интеллектуальных функций в будущем смартфоне:

Капельная зарядка (Trickle charging) : замедление зарядки после достижения 80-90% для уменьшения нагрева.

: замедление зарядки после достижения 80-90% для уменьшения нагрева. Обходная зарядка (Bypass charging) : питание смартфона напрямую от сети во время игр, минуя аккумулятор.

: питание смартфона напрямую от сети во время игр, минуя аккумулятор. Запланированная ночная зарядка: устройство заряжается: устройство заряжается до 80%, а последние 20% получает незадолго до вашего пробуждения.

Стоит отметить, что быстрая зарядка хоть и становится все быстрее и доступнее, это далеко не лучшая опция, если ваша главная цель – длительная работа смартфона от аккумулятора, как отмечает GSMArena.

Эти технологии помогают сохранить максимальную емкость батареи в течение длительного времени.

И на сам конец добавим, что ваши привычки по зарядке и фактическая автономность аккумулятора остается ключевым приоритетом – ни одна быстрая зарядка или технология не поможет и даже самый выносливый смартфон сядет, если поблизости нет розетки или дополнительного источника энергии.

