Як обрати смартфон, що довго тримає заряд у 2025 році

Вибір смартфона з потужним акумулятором вимагає комплексного підходу. Велика місткість батареї вже давно не є гарантією тривалої роботи. На реальну автономність пристрою однаково сильно впливають ефективність процесора, технології екрана та оптимізація програмного забезпечення, що робить вибір складнішим, ніж будь-коли.

Крім того, далеко не останню роль відіграє оптимізація операційної системи і навіть те, як саме користувач буде поводитися зі смартфоном. Однак останнє завжди залишається за вами, а як обрати смартфон з батареєю, яка триматиме заряд справді довго – підкаже 24 Канал.

Місткість акумулятора: лише вершина айсберга

Безумовно, місткість батареї залишається важливим параметром. Чим вищий показник мА·год, тим більше енергії може зберігати акумулятор, нагадує CompareandRecycle.

Завдяки впровадженню нових кремнієво-вуглецевих технологій, китайські виробники, такі як Xiaomi, iQOO та OnePlus, змогли значно збільшити цей показник. Моделі на кшталт Xiaomi 17 Pro Max з його гігантською батареєю на 7500 мА·год або iQOO 15 та OnePlus 15 з акумуляторами близько 7000 мА·год встановлюють нові стандарти об'єму.

Проте велика батарея не завжди означає довгу роботу. Смартфон із місткістю 7000 мА·год може розрядитися швидше, ніж пристрій з акумулятором на 5000 мА·год, якщо він оснащений надто яскравим екраном, потужним, але неефективним процесором або працює на погано оптимізованому програмному забезпеченні.

Іноді бюджетні моделі, як-от Redmi 15 з батареєю на 7000 мА·год, демонструють вражаючу автономність саме через те, що не мають великої кількості енергозатратних функцій.

Екран: головний споживач енергії

Дисплей є одним із найбільш енергоємних компонентів смартфона. Кілька його характеристик безпосередньо впливають на швидкість розряду батареї, інформує BitDefender.

Частота оновлення. Екрани з частотою 120 Гц або 144 Гц роблять анімацію та скролінг неймовірно плавними, але споживають значно більше енергії, ніж стандартні 60 Гц.

Виробники розв'язують цю проблему за допомогою технології LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide), яка дозволяє динамічно змінювати частоту оновлення. Наприклад, під час читання статичного тексту вона може знижуватися до 1 Гц, а в іграх підніматися до максимуму. Смартфони без LTPO, що працюють на постійно високій частоті, розряджатимуться помітно швидше.

Роздільна здатність. Чим більше пікселів на екрані, тим більше енергії потрібно для їх підсвічування. Тому дисплеї з роздільною здатністю Full HD+ (близько 1080p) зазвичай є більш енергоефективними, ніж панелі QHD+ (близько 1440p), навіть за однакової яскравості.

Яскравість. У 2025 році виробники змагаються у показниках пікової яскравості, яка у багатьох флагманів сягає 5000 ніт. Це забезпечує відмінну видимість на сонці, але максимальна яскравість є справжнім "вбивцею" батареї.

Якщо ви часто користуєтеся телефоном на вулиці або просто полюбляєте викручувати яскравість на максимум, будьте готові до швидкого розряду.

Процесор та система охолодження: дует, що визначає ефективність

Чипсет смартфона – це його мозок, і від його роботи залежить не лише швидкість, а й автономність. Новітні процесори, такі як Snapdragon 8 Elite Gen 5 або Dimensity 9500, створені за більш досконалими техпроцесами, що робить їх не тільки потужнішими, але й більш енергоефективними.

Однак під час виконання складних завдань, як-от вимогливі ігри чи запис 4K-відео, процесор виділяє багато тепла, а це один з головних факторів, які впливають на швидку розрядку смартфона, розповідає PCMag.

Якщо система охолодження не справляється, вмикається механізм тротлінгу – штучного зниження продуктивності для уникнення перегріву. Це не тільки погіршує користувацький досвід, але й змушує чип працювати менш ефективно, споживаючи більше енергії.

Ефективна система охолодження (з випарними камерами, графітовими пластинами тощо) дозволяє підтримувати стабільну продуктивність без зайвого навантаження на акумулятор.

Оптимізація ПЗ: невидимий герой автономності

Саме в оптимізації програмного забезпечення криється секрет відмінної автономності пристроїв від Apple та Samsung. iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra можуть не мати найбільших батарей на ринку, але їхні операційні системи iOS та One UI майстерно керують фоновими процесами.

Вони обмежують активність невикористовуваних застосунків, контролюють доступ до служб геолокації та розумно перемикаються між мережами Wi-Fi, 5G та LTE для економії заряду.

Китайські бренди, однак, стрімко наздоганяють лідерів, стверджує Gizmochina. OnePlus, Xiaomi та інші компанії активно впроваджують алгоритми штучного інтелекту, які аналізують звички користувача, щоб оптимізувати роботу застосунків у фоновому режимі та значно подовжити час роботи пристрою в режимі очікування.

Технології зарядки та здоров'я батареї

Надшвидка зарядка потужністю 100-120 Вт по дроту та 50 Вт бездротовим шляхом – це вже стандарт для багатьох телефонів у 2025 році. Це зручно, але головне питання – як це впливає на довговічність акумулятора. Ключовим фактором зносу є нагрівання під час зарядки.

Тож якщо ви прагнете більшої автономності, то варто звертати увагу на наявність таких інтелектуальних функцій у майбутньому смартфоні:

Крапельна зарядка (Trickle charging) : уповільнення зарядки після досягнення 80-90% для зменшення нагріву.

: уповільнення зарядки після досягнення 80-90% для зменшення нагріву. Обхідна зарядка (Bypass charging) : живлення смартфона напряму від мережі під час ігор, минаючи акумулятор.

: живлення смартфона напряму від мережі під час ігор, минаючи акумулятор. Запланована нічна зарядка: пристрій заряджається до 80%, а останні 20% отримує незадовго до вашого пробудження.

Варто зазначити, що швидка зарядка хоч і стає все швидшою і доступнішою, це далеко не найкраща опція, якщо ваша головна мета – тривала робота смартфона від акумулятора, як наголошує GSMArena.

Ці технології допомагають зберегти максимальну місткість батареї протягом тривалого часу.

І на сам кінець додамо, що ваші звички щодо заряджання і фактична автономність акумулятора залишається ключовим пріоритетом – жодна швидка зарядка чи технологія не допоможе і навіть найбільш витривалий смартфон сяде, якщо поблизу немає розетки або додаткового джерела енергії.

Тож варто також попіклуватися про надійний павербанк. До речі, нещодавно ми підібрали рейтинг павербанків 2025 року. Цей матеріал допоможе вам знайти те, що вам потрібно.