Qualcomm готовит чип нового поколения для необычных устройств

Qualcomm представила новый чип Snapdragon Wear Elite для носимых устройств с поддержкой камер и локального ИИ. Платформа ориентирована на часы, очки, подвески и другие гаджеты и может положить начало новой волне AI-устройств с постоянным подключением и более длительной автономностью.

На выставке Mobile World Congress в Барселоне компания Qualcomm анонсировала новую платформу Snapdragon Wear Elite. Первые устройства на ее базе должны появиться уже этим летом, а над аппаратными решениями работают Samsung, Google и Motorola. Об этом пишет Cnet.

Почему Snapdragon Wear Elite может изменить рынок носимых устройств?

Чип должен объединить различные категории носимых устройств. Если раньше Qualcomm разделяла линейки для смарт-часов и для очков или VR-гарнитур, то Snapdragon Wear Elite создан как универсальная платформа. Он поддерживает обработку видео, стриминг для ИИ и даже вывод изображения в формате 1080p.

Одно из главных изменений – существенный рост производительности для обработки ИИ без доступа к интернету. Чип способен запускать модели до 2 млрд параметров непосредственно на устройстве со скоростью около 10 токенов в секунду. Это позволяет выполнять голосовые команды, фитнес-анализ или так называемое "life logging" локально, без передачи данных в облако.

Qualcomm делает ставку на мультимодальный подход: устройства смогут одновременно учитывать геолокацию, звук, текст, текст голос и данные с медицинских сенсоров. Камера становится ключевым элементом – именно через нее ИИ получает контекст о том, что происходит вокруг пользователя.

Камеры в часах и подвесках

В демонстрационных материалах Qualcomm показала прототип часов с камерой на верхней грани. Речь идет не столько о фотографировании, сколько о новых сценариях использования: биометрической идентификации для бесконтактных платежей, роль цифрового ключа для авто или взаимодействие с другими устройствами.

Как пишет Techradar, кроме часов, компания демонстрирует концепты подвесок с камерой, направленной наружу. Подобные форматы уже тестируют различные производители AI-пинов и смартокуляров. Камера за пределами лица может стать альтернативой очкам, хотя требует постоянного ношения отдельного аксессуара.

Qualcomm обещает до 30% лучшую автономность по сравнению с предыдущим поколением чипов для часов. Речь идет потенциально о нескольких днях работы, хотя активное использование камер и ИИ, вероятно, сократит этот показатель до примерно суток.

Зато быстрая зарядка выглядит более практичной – до 50% за 10 минут. Это важно для устройств, которые задумываются как такие, что носятся круглосуточно, включая сон.

Платформа поддерживает сразу шесть беспроводных протоколов: RedCap 5G, Bluetooth 6.0, ultra wideband, GPS, спутниковый NB-NTN для уведомлений и энергоэффективный Wi-Fi 802.11ax. Последний позволяет устройствам оставаться подключенными к сети постоянно без значительного влияния на батарею. Это открывает путь к длительной работе AI-режимов со стримингом.

Где появится новый чип

Snapdragon Wear Elite рассчитан не только на часы. Речь идет также о смартокартах, беспроводных наушниках с камерами, AI-подвески, сенсорные браслеты и другие форматы. Qualcomm фактически готовится к сценарию, где пользователь может носить сразу несколько взаимосвязанных устройств.

Компания отмечает, что все больше пользователей выбирают модели с собственным мобильным подключением. На некоторых рынках до 50% покупателей смарт-часов уже подключают отдельный тарифный план. С распространением гибридного формата – часть ИИ работает локально, часть в облаке – эта тенденция может усилиться.

В целом Snapdragon Wear Elite демонстрирует, что рынок движется к экосистеме носимых AI-устройств, которые не только дополняют смартфон, но и постепенно становятся автономными узлами персональной цифровой сети.