Впервые с 2022 года на Солнце нет ни одного пятна: что это значит для людей на Земле

Астрономы наблюдают за редким явлением на нашей звезде. Сторона, обращенная к Земле, сейчас полностью лишена солнечных пятен. Солнце выглядит как идеальный чистый диск без каких-либо заметных деталей. Такое полное затишье случается нечасто и привлекает внимание ученых.

Почему солнечные пятна полностью исчезли с видимой стороны Солнца?

Солнечные пятна являются прямым отражением магнитной активности звезды. Они возникают в регионах с интенсивным магнитным потоком, который генерирует энергию для мощных солнечных вспышек. Поэтому количество и размеры этих образований служат ключевым показателем общего уровня солнечной активности, пишет 24 Канал.

Последний раз полное отсутствие пятен на Солнце наблюдалось 8 июня 2022 года, как отмечает SolarHam.

Кроме того, индекс солнечной активности впервые с начала 2024 года опустился до нулевой отметки.

Все это происходит всего через полтора года после максимума текущего цикла, что особенно удивило специалистов.



Редкая пауза в солнечной активности после активного начала года / Фото SDO/NASA

Исторические данные показывают, что периоды длительного отсутствия солнечных пятен могут длиться десятилетиями. Самый известный пример – минимум Маундера с 1645 – 1715 год. Он совпал с самой холодной фазой Малого ледникового периода, когда Европа и Северная Америка переживали чрезвычайно суровые зимы.

Сегодняшнее пустое солнце не означает, что наступил солнечный минимум. Наоборот, до него еще годы. Однако это говорит нам о том, что 25-й солнечный цикл уменьшается, отмечает Spaceweather. Солнечные пятна вернутся и вряд ли это займет много времени. Затишье, вероятно, является временным и уже через несколько дней активность Солнца должна восстановиться. Однако стремительное падение показателей после достаточно бурного старта года стало неожиданным для ученых.



Чего ждать от Солнца дальше?

С уходом активной области AR4374 с видимого диска Солнца существует высокий риск, что в ближайшие дни на нем не появится ни одного пятна.

Солнечная активность прогнозируется на очень низком уровне с возможностью лишь незначительных вспышек класса C или событий на обратной стороне, которого мы не видим.

Старая область активности 4366, которую последний раз видели 11 февраля, по расчетам должна вернуться в течение оборота Солнца примерно 25 февраля.

Что все это означает для нас?

Такие изменения в поведении Солнца влияют на космическую погоду. Нет пятен – нет больших вспышек и выбросов, а следовательно и геомагнитных возмущений на Земле. Хотя это плохие новости для наблюдателей за полярными сияниями, это отличные новости для наших технологий, в частности спутников, и космических запусков.

Ученые продолжат мониторинг, чтобы понять динамику текущего солнечного цикла и его возможные последствия для нашей планеты. Полное отсутствие пятен подчеркивает цикличность процессов на звезде и напоминает о необходимости постоянного наблюдения за космическими явлениями, которые могут иметь влияние на технологии и атмосферу Земли.