Впервые с 2022 года на Солнце нет ни одного пятна: что это значит для людей на Земле
- На Солнце впервые с 2022 года нет ни одного пятна, что удивило ученых и свидетельствует о временном затишье в его активности.
- Отсутствие солнечных пятен означает меньшую космическую активность, что положительно влияет на спутники и космические запуски, но уменьшает вероятность появления полярных сияний.
Астрономы наблюдают за редким явлением на нашей звезде. Сторона, обращенная к Земле, сейчас полностью лишена солнечных пятен. Солнце выглядит как идеальный чистый диск без каких-либо заметных деталей. Такое полное затишье случается нечасто и привлекает внимание ученых.
Почему солнечные пятна полностью исчезли с видимой стороны Солнца?
Солнечные пятна являются прямым отражением магнитной активности звезды. Они возникают в регионах с интенсивным магнитным потоком, который генерирует энергию для мощных солнечных вспышек. Поэтому количество и размеры этих образований служат ключевым показателем общего уровня солнечной активности, пишет 24 Канал.
- Последний раз полное отсутствие пятен на Солнце наблюдалось 8 июня 2022 года, как отмечает SolarHam.
- Кроме того, индекс солнечной активности впервые с начала 2024 года опустился до нулевой отметки.
Все это происходит всего через полтора года после максимума текущего цикла, что особенно удивило специалистов.
Редкая пауза в солнечной активности после активного начала года / Фото SDO/NASA
Исторические данные показывают, что периоды длительного отсутствия солнечных пятен могут длиться десятилетиями. Самый известный пример – минимум Маундера с 1645 – 1715 год. Он совпал с самой холодной фазой Малого ледникового периода, когда Европа и Северная Америка переживали чрезвычайно суровые зимы.
Сегодняшнее пустое солнце не означает, что наступил солнечный минимум. Наоборот, до него еще годы. Однако это говорит нам о том, что 25-й солнечный цикл уменьшается, отмечает Spaceweather. Солнечные пятна вернутся и вряд ли это займет много времени. Затишье, вероятно, является временным и уже через несколько дней активность Солнца должна восстановиться. Однако стремительное падение показателей после достаточно бурного старта года стало неожиданным для ученых.
Редкая пауза в солнечной активности после активного начала года / Фото SDO/NASA
Чего ждать от Солнца дальше?
- С уходом активной области AR4374 с видимого диска Солнца существует высокий риск, что в ближайшие дни на нем не появится ни одного пятна.
- Солнечная активность прогнозируется на очень низком уровне с возможностью лишь незначительных вспышек класса C или событий на обратной стороне, которого мы не видим.
- Старая область активности 4366, которую последний раз видели 11 февраля, по расчетам должна вернуться в течение оборота Солнца примерно 25 февраля.
Что все это означает для нас?
Такие изменения в поведении Солнца влияют на космическую погоду. Нет пятен – нет больших вспышек и выбросов, а следовательно и геомагнитных возмущений на Земле. Хотя это плохие новости для наблюдателей за полярными сияниями, это отличные новости для наших технологий, в частности спутников, и космических запусков.
Ученые продолжат мониторинг, чтобы понять динамику текущего солнечного цикла и его возможные последствия для нашей планеты. Полное отсутствие пятен подчеркивает цикличность процессов на звезде и напоминает о необходимости постоянного наблюдения за космическими явлениями, которые могут иметь влияние на технологии и атмосферу Земли.