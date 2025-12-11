Когда ждать самое длинное за 100 лет солнечное затмение и будет ли оно заметно в Украине

2 августа 2027 года произойдет уникальное астрономическое явление, которого не видели последние сто лет. Полное солнечное затмение продлится более шести минут, превратив день в ночь в нескольких регионах мира. Тень Луны пройдет через Северную Африку и Ближний Восток, а лучше всего наблюдать это явление можно будет в исторических городах Египта.

Почему это затмение будет таким особенным?

Согласно данным NASA, затмение 2 августа 2027 года станет самым продолжительным за последнее столетие. Полная фаза продлится 6 минут и 23 секунды, что гораздо дольше типичных затмений. Траектория тени начнется в Марокко и на юге Испании, затем пройдет через Алжир, Тунис, Ливию и Египет, завершившись у побережья Йемена и Сомали, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Лучшие условия для наблюдения будут в Луксоре и Асуане – городах, известных древними египетскими храмами. Именно здесь затмение достигнет максимальной продолжительности. Во время полной фазы на небе появятся звезды, температура снизится, а мир погрузится в необычные сумеречные тона.



Траектория затмения 2 августа 2027 года / Изображение TimeAndDate

Такая продолжительность затмения объясняется уникальным расположением Земли, Луны и Солнца в этот момент. Луна пройдет между нашей планетой и Солнцем на идеальном расстоянии, создав самую длинную тень за последние десятилетия. Следующие затмения такой продолжительности ожидаются не ранее 2045 года, поэтому это явление станет действительно исключительным для целого поколения.

В Украине мы увидим лишь частичное затмение, причем степень покрытия Солнца Луной будет зависеть от территории – чем южнее вы будете находиться, тем более затемненным будет наша звезда.

Почему происходят солнечные затмения?

Солнечные затмения происходят, когда Луна закрывает Солнце от земных наблюдателей. Однако такое точное геометрическое выстраивание трех небесных тел случается редко из-за наклона лунной орбиты относительно земной. Во время полной фазы становится видимой солнечная корона – внешний слой атмосферы Солнца, который обычно скрывает яркий свет.

Исторически многие цивилизации придавали затмениям мистическое значение. В Древнем Китае их считали знаком небесного недовольства, а в Месопотамии – потерей божественной поддержки правителя, отмечает The Daily Galaxy. Сегодня наука объяснила природу этих явлений, но они до сих пор вызывают восхищение и напоминают о величестве космоса.

Как правильно наблюдать за затмениями?

Наблюдать за затмением нужно с соблюдением правил безопасности. Прямое созерцание на Солнце без защиты может привести к необратимому повреждению глаз даже за секунду.

Специальные очки для затмений широко доступны и обеспечивают необходимую защиту. Обычные солнцезащитные очки, даже очень темные, не подходят для этой цели.

Альтернативными безопасными методами являются использование солнечных фильтров или проекции через отверстие в картоне.