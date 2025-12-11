Коли чекати найдовше за 100 років сонячне затемнення і чи буде воно помітне в Україні

2 серпня 2027 року відбудеться унікальне астрономічне явище, якого не бачили останні сто років. Повне сонячне затемнення триватиме понад шість хвилин, перетворивши день на ніч у декількох регіонах світу. Тінь Місяця пройде через Північну Африку та Близький Схід, а найкраще спостерігати це явище можна буде в історичних містах Єгипту.

Чому це затемнення буде таким особливим?

Згідно з даними NASA, затемнення 2 серпня 2027 року стане найтривалішим за останнє століття. Повна фаза продовжиться 6 хвилин і 23 секунди, що набагато довше за типові затемнення. Траєкторія тіні розпочнеться в Марокко та на півдні Іспанії, потім пройде через Алжир, Туніс, Лівію й Єгипет, завершившись біля узбережжя Ємену та Сомалі, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

Найкращі умови для спостереження будуть у Луксорі та Асуані – містах, відомих стародавніми єгипетськими храмами. Саме тут затемнення досягне максимальної тривалості. Під час повної фази на небі з'являться зірки, температура знизиться, а світ зануриться у незвичайні присмеркові тони.



Траєкторія затемнення 2 серпня 2027 року / Зображення TimeAndDate

Така тривалість затемнення пояснюється унікальним розташуванням Землі, Місяця та Сонця в цей момент. Місяць пройде між нашою планетою та Сонцем на ідеальній відстані, створивши найдовшу тінь за останні десятиліття. Наступні затемнення такої тривалості очікуються не раніше 2045 року, тому це явище стане справді винятковим для цілого покоління.

В Україні ми побачимо лише часткове затемнення, причому ступінь покриття Сонця Місяцем залежатиме від території – що південніше ви перебуватимете, то більш затемненим буде наша зоря.

Чому відбуваються сонячні затемнення?

Сонячні затемнення відбуваються, коли Місяць закриває Сонце від земних спостерігачів. Проте така точна геометрична вибудова трьох небесних тіл трапляється рідко через нахил місячної орбіти відносно земної. Під час повної фази стає видимою сонячна корона – зовнішній шар атмосфери Сонця, який зазвичай приховує яскраве світло.

Історично багато цивілізацій надавали затемненням містичного значення. У Стародавньому Китаї їх вважали знаком небесного невдоволення, а в Месопотамії – втратою божественної підтримки правителя, зазначає The Daily Galaxy. Сьогодні наука пояснила природу цих явищ, але вони досі викликають захоплення та нагадують про величність космосу.

Як правильно спостерігати за затемненнями?

Спостерігати за затемненням потрібно з дотриманням правил безпеки. Пряме споглядання на Сонце без захисту може призвести до незворотного пошкодження очей навіть за секунду.

Спеціальні окуляри для затемнень широко доступні та забезпечують необхідний захист. Звичайні сонцезахисні окуляри, навіть дуже темні, не підходять для цієї мети.

Альтернативними безпечними методами є використання сонячних фільтрів або проекції через отвір у картоні.