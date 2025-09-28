Будут ли еще солнечные затмения в 2025 году
- Следующее солнечное затмение произойдет 17 февраля 2026 года, и это будет кольцеобразное затмение, видимое над Атлантическим океаном, Южной Америкой и Африкой.
- Для безопасного наблюдения за солнечным затмением следует использовать специальные очки, сварочное стекло или оптические приборы с фильтрами, или же смотреть онлайн-трансляции.
Последнее на сегодня солнечное затмение, которое произошло 21 сентября, не было видно в Украине, поэтому любители астрономических явлений с нетерпением ждут следующего. Но стоит ли надеяться на него в этом году?
Что известно о предстоящих затмениях?
Согласно календарю солнечных затмений, который показывает все события с 2021 по 2030 год, в этом году мы уже не увидим ни одного затмения Солнца. Ближайшее ожидается лишь 17 февраля 2026 года. Это будет кольцеобразное затмение, которое будет видно над Атлантическим океаном, Южной Америкой и Африкой, пишет 24 Канал со ссылкой на EclipseWise.
Вот полный календарь солнечных затмений до 2030 года:
- 21 сентября 2025 года.
Тип: Частичное затмение.
Видимость: Австралия, Тихий океан, Атлантический океан, Антарктида.
- 17 февраля 2026 года.
Тип: Кольцеобразное затмение.
Видимость: Атлантический океан, Южная Америка, Африка.
- 12 августа 2026 года.
Тип: Полное затмение.
Видимость: Гренландия, Исландия, Испания, Россия (Таймыр), север Европы, Арктика.
- 6 февраля 2027 года.
Тип: Кольцеобразное затмение.
Видимость: Южная Америка, Атлантический океан, Африка.
- 2 августа 2027 года.
Тип: Полное затмение.
Видимость: Испания, Гибралтар, Северная Африка, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Йемен. В Украине частично видимое.
- 26 января 2028 года.
Тип: Кольцеобразное затмение.
Видимость: Южная Америка, Антарктида.
- 22 июля 2028 года.
Тип: Полное затмение.
Видимость: Индийский океан, Австралия, Новая Зеландия.
- 14 января 2029 года.
Тип: Частичное затмение.
Видимость: Северная Америка.
- 12 июня 2029 года.
Тип: Частичное затмение.
Видимость: Северная Азия, Арктика.
- 11 июля 2029 года.
Тип: Частичное затмение.
Видимость: Южная Америка, Антарктида.
- 5 декабря 2029 года.
Тип: Частичное затмение.
Видимость: Антарктида.
- 1 июня 2030 года.
Тип: Кольцеобразное затмение.
Видимость: Северная Африка, Европа, Украина (только Крым), Азия, Россия, Китай, Япония. Максимальная продолжительность кольцеобразной фазы составит 5 минут 21 секунду.
- 25 ноября 2030 года.
Тип: Полное затмение.
Видимость: Южная Африка, Индийский океан, Австралия, Антарктида.
Здесь показаны траектории всех затмений до 2030 года / Фото EclipseWise
Как правильно наблюдать за солнечным затмением?
Наблюдать за солнечным затмением – увлекательное занятие, но оно требует строгого соблюдения правил безопасности, чтобы не повредить зрение. Прямой взгляд на Солнце, даже частично закрытое Луной, может вызвать серьезные и необратимые поражения сетчатки глаза.
Главное правило безопасности – никогда не смотрите на Солнце (или туда, где оно должно быть) без специальной защиты. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение Солнца может повредить глаза, даже если вы не чувствуете боли. Обычные солнцезащитные очки не обеспечивают должной защиты. Единственный момент, когда можно безопасно смотреть на Солнце невооруженным глазом – это короткая фаза полного солнечного затмения, но для любых частичных фаз защита является обязательным.
Безопасные методы наблюдения
Существует несколько проверенных способов безопасно насладиться солнечным затмением:
- Специальные очки для затмения. Используйте только сертифицированные очки, соответствующие международному стандарту безопасности ISO 12312-2. Они блокируют вредные излучения. Будьте осторожны с подделками, которые могут выглядеть как настоящие, но не защищают зрение.
- Маска или стекло для сварки. Плотное сварочное стекло также может служить надежной защитой для глаз во время наблюдения.
- Оптические приборы со специальными фильтрами. Если вы планируете использовать телескоп, бинокль или фотоаппарат, они обязательно должны быть оснащены специальными солнечными фильтрами. Фильтр устанавливается на объектив, а не на окуляр.
- Проекционный метод. Это самый простой и самый безопасный непрямой способ. Сделайте небольшое отверстие в листе картона и спроецируйте изображение Солнца на другую белую поверхность (например, еще один лист бумаги или стену). Смотреть нужно именно на проекцию, стоя спиной к Солнцу. Этот метод известен как камера-обскура.
- Онлайн-трансляции. Если у вас нет защитного снаряжения или погода облачная, вы всегда можете посмотреть прямую трансляцию затмения на сайтах астрономических организаций, например, NASA.
Напомним, мы также рассказали в отдельном материале о том, когда будет следующее затмение Луны.