Что известно о предстоящих затмениях?

Согласно календарю солнечных затмений, который показывает все события с 2021 по 2030 год, в этом году мы уже не увидим ни одного затмения Солнца. Ближайшее ожидается лишь 17 февраля 2026 года. Это будет кольцеобразное затмение, которое будет видно над Атлантическим океаном, Южной Америкой и Африкой, пишет 24 Канал со ссылкой на EclipseWise.

Вот полный календарь солнечных затмений до 2030 года:

21 сентября 2025 года.

Тип: Частичное затмение.

Видимость: Австралия, Тихий океан, Атлантический океан, Антарктида.

Тип: Кольцеобразное затмение.

Видимость: Атлантический океан, Южная Америка, Африка.

Тип: Полное затмение.

Видимость: Гренландия, Исландия, Испания, Россия (Таймыр), север Европы, Арктика.

Тип: Кольцеобразное затмение.

Видимость: Южная Америка, Атлантический океан, Африка.

Тип: Полное затмение.

Видимость: Испания, Гибралтар, Северная Африка, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Йемен. В Украине частично видимое.

Тип: Кольцеобразное затмение.

Видимость: Южная Америка, Антарктида.

Тип: Полное затмение.

Видимость: Индийский океан, Австралия, Новая Зеландия.

Тип: Частичное затмение.

Видимость: Северная Америка.

Тип: Частичное затмение.

Видимость: Северная Азия, Арктика.

Тип: Частичное затмение.

Видимость: Южная Америка, Антарктида.

Тип: Частичное затмение.

Видимость: Антарктида.

Тип: Кольцеобразное затмение.

Видимость: Северная Африка, Европа, Украина (только Крым), Азия, Россия, Китай, Япония. Максимальная продолжительность кольцеобразной фазы составит 5 минут 21 секунду.

Тип: Полное затмение.

Видимость: Южная Африка, Индийский океан, Австралия, Антарктида.



Здесь показаны траектории всех затмений до 2030 года / Фото EclipseWise

Как правильно наблюдать за солнечным затмением?

Наблюдать за солнечным затмением – увлекательное занятие, но оно требует строгого соблюдения правил безопасности, чтобы не повредить зрение. Прямой взгляд на Солнце, даже частично закрытое Луной, может вызвать серьезные и необратимые поражения сетчатки глаза.

Главное правило безопасности – никогда не смотрите на Солнце (или туда, где оно должно быть) без специальной защиты. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение Солнца может повредить глаза, даже если вы не чувствуете боли. Обычные солнцезащитные очки не обеспечивают должной защиты. Единственный момент, когда можно безопасно смотреть на Солнце невооруженным глазом – это короткая фаза полного солнечного затмения, но для любых частичных фаз защита является обязательным.

Безопасные методы наблюдения

Существует несколько проверенных способов безопасно насладиться солнечным затмением:

Специальные очки для затмения . Используйте только сертифицированные очки, соответствующие международному стандарту безопасности ISO 12312-2. Они блокируют вредные излучения. Будьте осторожны с подделками, которые могут выглядеть как настоящие, но не защищают зрение.

. Используйте только сертифицированные очки, соответствующие международному стандарту безопасности ISO 12312-2. Они блокируют вредные излучения. Будьте осторожны с подделками, которые могут выглядеть как настоящие, но не защищают зрение. Маска или стекло для сварки . Плотное сварочное стекло также может служить надежной защитой для глаз во время наблюдения.

. Плотное сварочное стекло также может служить надежной защитой для глаз во время наблюдения. Оптические приборы со специальными фильтрами . Если вы планируете использовать телескоп, бинокль или фотоаппарат, они обязательно должны быть оснащены специальными солнечными фильтрами. Фильтр устанавливается на объектив, а не на окуляр.

. Если вы планируете использовать телескоп, бинокль или фотоаппарат, они обязательно должны быть оснащены специальными солнечными фильтрами. Фильтр устанавливается на объектив, а не на окуляр. Проекционный метод . Это самый простой и самый безопасный непрямой способ. Сделайте небольшое отверстие в листе картона и спроецируйте изображение Солнца на другую белую поверхность (например, еще один лист бумаги или стену). Смотреть нужно именно на проекцию, стоя спиной к Солнцу. Этот метод известен как камера-обскура.

. Это самый простой и самый безопасный непрямой способ. Сделайте небольшое отверстие в листе картона и спроецируйте изображение Солнца на другую белую поверхность (например, еще один лист бумаги или стену). Смотреть нужно именно на проекцию, стоя спиной к Солнцу. Этот метод известен как камера-обскура. Онлайн-трансляции. Если у вас нет защитного снаряжения или погода облачная, вы всегда можете посмотреть прямую трансляцию затмения на сайтах астрономических организаций, например, NASA.

Напомним, мы также рассказали в отдельном материале о том, когда будет следующее затмение Луны.