Що відомо про майбутні затемнення?

Згідно з календарем сонячних затемнень, який показує всі події з 2021 по 2030 рік, цього року ми вже не побачимо жодного затемнення Сонця. Найближче очікується лише 17 лютого 2026 року. Це буде кільцеподібне затемнення, яке буде видно над Атлантичним океаном, Південною Америкою та Африкою, пише 24 Канал з посиланням на EclipseWise.

Дивіться також Рівнодення та сонцестояння – у чому полягає ключова різниця астрономічних явищ

Ось повний календар сонячних затемнень до 2030 року:

21 вересня 2025 року.

Тип: Часткове затемнення.

Видимість: Австралія, Тихий океан, Атлантичний океан, Антарктида.

Тип: Часткове затемнення. Видимість: Австралія, Тихий океан, Атлантичний океан, Антарктида. 17 лютого 2026 року.

Тип: Кільцеподібне затемнення.

Видимість: Атлантичний океан, Південна Америка, Африка.

Тип: Кільцеподібне затемнення. Видимість: Атлантичний океан, Південна Америка, Африка. 12 серпня 2026 року.

Тип: Повне затемнення.

Видимість: Гренландія, Ісландія, Іспанія, Росія (Таймир), північ Європи, Арктика.

Тип: Повне затемнення. Видимість: Гренландія, Ісландія, Іспанія, Росія (Таймир), північ Європи, Арктика. 6 лютого 2027 року.

Тип: Кільцеподібне затемнення.

Видимість: Південна Америка, Атлантичний океан, Африка.

Тип: Кільцеподібне затемнення. Видимість: Південна Америка, Атлантичний океан, Африка. 2 серпня 2027 року.

Тип: Повне затемнення.

Видимість: Іспанія, Гібралтар, Північна Африка, Близький Схід, Саудівська Аравія, Ємен. В Україні частково видиме.

Тип: Повне затемнення. Видимість: Іспанія, Гібралтар, Північна Африка, Близький Схід, Саудівська Аравія, Ємен. В Україні частково видиме. 26 січня 2028 року.

Тип: Кільцеподібне затемнення.

Видимість: Південна Америка, Антарктида.

Тип: Кільцеподібне затемнення. Видимість: Південна Америка, Антарктида. 22 липня 2028 року.

Тип: Повне затемнення.

Видимість: Індійський океан, Австралія, Нова Зеландія.

Тип: Повне затемнення. Видимість: Індійський океан, Австралія, Нова Зеландія. 14 січня 2029 року.

Тип: Часткове затемнення.

Видимість: Північна Америка.

Тип: Часткове затемнення. Видимість: Північна Америка. 12 червня 2029 року.

Тип: Часткове затемнення.

Видимість: Північна Азія, Арктика.

Тип: Часткове затемнення. Видимість: Північна Азія, Арктика. 11 липня 2029 року.

Тип: Часткове затемнення.

Видимість: Південна Америка, Антарктида.

Тип: Часткове затемнення. Видимість: Південна Америка, Антарктида. 5 грудня 2029 року.

Тип: Часткове затемнення.

Видимість: Антарктида.

Тип: Часткове затемнення. Видимість: Антарктида. 1 червня 2030 року.

Тип: Кільцеподібне затемнення.

Видимість: Північна Африка, Європа, Україна (лише Крим), Азія, Росія, Китай, Японія. Максимальна тривалість кільцеподібної фази становитиме 5 хвилин 21 секунду.

Тип: Кільцеподібне затемнення. Видимість: Північна Африка, Європа, Україна (лише Крим), Азія, Росія, Китай, Японія. Максимальна тривалість кільцеподібної фази становитиме 5 хвилин 21 секунду. 25 листопада 2030 року.

Тип: Повне затемнення.

Видимість: Південна Африка, Індійський океан, Австралія, Антарктида.



Тут показані траєкторії всіх затемнень до 2030 року / Фото EclipseWise

Як правильно спостерігати за сонячним затемненням?

Спостерігати за сонячним затемненням – захопливе заняття, але воно вимагає суворого дотримання правил безпеки, щоб не пошкодити зір. Прямий погляд на Сонце, навіть частково закрите Місяцем, може спричинити серйозні та незворотні ураження сітківки ока.

Головне правило безпеки – ніколи не дивіться на Сонце (або туди, де воно повинно бути) без спеціального захисту. Ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання Сонця може пошкодити очі, навіть якщо ви не відчуваєте болю. Звичайні сонцезахисні окуляри не забезпечують належного захисту. Єдиний момент, коли можна безпечно дивитися на Сонце неозброєним оком – це коротка фаза повного сонячного затемнення, але для будь-яких часткових фаз захист є обов'язковим.

Безпечні методи спостереження

Існує кілька перевірених способів безпечно насолодитися сонячним затемненням:

Спеціальні окуляри для затемнення . Використовуйте тільки сертифіковані окуляри, що відповідають міжнародному стандарту безпеки ISO 12312-2. Вони блокують шкідливі випромінювання. Будьте обережні з підробками, які можуть виглядати як справжні, але не захищають зір.

. Використовуйте тільки сертифіковані окуляри, що відповідають міжнародному стандарту безпеки ISO 12312-2. Вони блокують шкідливі випромінювання. Будьте обережні з підробками, які можуть виглядати як справжні, але не захищають зір. Маска або скло для зварювання . Щільне зварювальне скло також може слугувати надійним захистом для очей під час спостереження.

. Щільне зварювальне скло також може слугувати надійним захистом для очей під час спостереження. Оптичні прилади зі спеціальними фільтрами . Якщо ви плануєте використовувати телескоп, бінокль або фотоапарат, вони обов'язково мають бути оснащені спеціальними сонячними фільтрами. Фільтр встановлюється на об'єктив, а не на окуляр.

. Якщо ви плануєте використовувати телескоп, бінокль або фотоапарат, вони обов'язково мають бути оснащені спеціальними сонячними фільтрами. Фільтр встановлюється на об'єктив, а не на окуляр. Проєкційний метод . Це найпростіший і найбезпечніший непрямий спосіб. Зробіть невеликий отвір у аркуші картону і спроєктуйте зображення Сонця на іншу білу поверхню (наприклад, ще один аркуш паперу або стіну). Дивитися потрібно саме на проєкцію, стоячи спиною до Сонця. Цей метод відомий як камера-обскура.

. Це найпростіший і найбезпечніший непрямий спосіб. Зробіть невеликий отвір у аркуші картону і спроєктуйте зображення Сонця на іншу білу поверхню (наприклад, ще один аркуш паперу або стіну). Дивитися потрібно саме на проєкцію, стоячи спиною до Сонця. Цей метод відомий як камера-обскура. Онлайн-трансляції. Якщо у вас немає захисного спорядження або погода хмарна, ви завжди можете подивитися пряму трансляцію затемнення на сайтах астрономічних організацій, наприклад, NASA.

Нагадаємо, ми також розповіли в окремому матеріалі про те, коли буде наступне затемнення Місяця.