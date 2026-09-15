Ученые заставили солнечные панели работать на глубине 10 метров под водой

Китайские исследователи создали солнечные батареи, способные эффективно генерировать электроэнергию на глубине 10 метров под водой. Это открытие откроет новые возможности для автономной работы подводных роботизированных систем и датчиков.

Преодоление двухметрового барьера

Как сообщает издание Semana, группа ученых из Университета Юньнань разработала новую технологию солнечных панелей, которые можно погружать под воду. До сих пор большинство испытаний подводных фотоэлементов ограничивалось глубиной до 2 метров, поскольку свет в водной среде быстро теряет интенсивность. Однако новая разработка успешно преодолела этот барьер.

Это первое функциональное испытание подводных солнечных элементов, которые практически работают на глубине до 10 метров, что значительно расширяет сферу их применения,

– говорит Вэнь-Хуа Чжан из Университета Юньнань.

От лабораторных испытаний до Южно-Китайского моря

Сначала команда ученых создала специальную лабораторную установку с оптическими фильтрами. Она имитировала подводное освещение на разных глубинах для разработки перовскитных солнечных элементов. Впоследствии эти модули были интегрированы в подводных роботов и погружены на глубину 10 метров недалеко от острова Вэйчжоу в Южно-Китайском море.

Во время полевых испытаний фотоэлементы продемонстрировали высокую стабильность. За два часа пребывания под водой модули большой площади сгенерировали 324 мегаватт-часа энергии, чего вполне достаточно для зарядки литий-ионных аккумуляторов. По расчетам ученых, такая система способна непрерывно работать на глубине 10 метров в течение 5,5 лет.

Будущее подводных технологий

Ученые уверены, что погружные солнечные панели пригодятся для автономной работы оборудования вдали от берега. Благодаря этой технологии можно будет длительное время питать подводные датчики, камеры наблюдения и системы связи без необходимости регулярной замены аккумуляторных батарей.

В будущем исследователи планируют проверить работу солнечных элементов на еще больших глубинах, чтобы установить предел их возможностей. Также команда работает над созданием стандартизированных протоколов тестирования для подводной фотовольтаики.