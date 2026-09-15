Подолання двометрового бар'єра

Як повідомляє видання Semana, група науковців з Університету Юньнань розробила нову технологію сонячних панелей, які можна занурювати під воду. Досі більшість випробувань підводних фотоелементів обмежувалася глибиною до 2 метрів, оскільки світло у водному середовищі швидко втрачає інтенсивність. Однак нова розробка успішно подолала цю межу.

Це перша функціональна перевірка підводних сонячних елементів, які практично працюють на глибині до 10 метрів, що значно розширює сферу їхнього застосування,

– каже Вень-Хуа Чжан з Університету Юньнань.

Від лабораторних тестувань до Південнокитайського моря

Спочатку команда науковців створила спеціальну лабораторну установку з оптичними фільтрами. Вона імітувала підводне освітлення на різних глибинах для розробки перовськітних сонячних елементів. Згодом ці модулі інтегрували в підводних роботів та занурили на глибину 10 метрів неподалік острова Вейчжоу в Південнокитайському морі.

Під час польових випробувань фотоелементи продемонстрували високу стабільність. За дві години перебування під водою модулі великої площі згенерували 324 мегават-годин енергії, чого цілком достатньо для заряджання літій-іонних акумуляторів. За розрахунками вчених, така система здатна безперервно працювати на глибині 10 метрів протягом 5,5 року.

Майбутнє підводної технології

Науковці впевнені, що занурювальні сонячні панелі знадобляться для автономної роботи обладнання далеко від берега. Завдяки цій технології можна буде тривалий час живити підводні датчики, камери спостереження та системи зв'язку без необхідності регулярної заміни акумуляторних батарей.

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У майбутньому дослідники планують перевірити роботу сонячних елементів на ще більших глибинах, аби встановити межу їхніх можливостей. Також команда працює над створенням стандартизованих протоколів тестування для підводної фотовольтаїки.