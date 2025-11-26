Солнечные пятна, запустившие крупнейшие вспышки и магнитные бури года, возвращаются

Надежда на то, что солнечные пятна AR4274, ответственные за самые мощные события космической погоды, распадутся на обратной стороне звезды во время ее вращения, похоже, тает на глазах. Приборы уже фиксируют высокую активность.

Почему ученые снова говорят об AR4274?

Когда после 15 ноября группа солнечных пятен AR4274 спряталась за северо-восточный край солнечного диска, Земля наконец могла спокойно выдохнуть. Это означало, что эта чрезвычайно активная область больше не будет влиять на наше магнитное поле, провоцируя самые сильные магнитные бури за многие месяцы. Многие надеялись, что за следующие две недели пятна распадутся, но последние наблюдения намекают, что этого, вероятно, не произошло, пишет 24 Канал.

Солнечные пятна могут существовать на поверхности звезды от нескольких часов до нескольких месяцев, часто они находятся в поле зрения в течение всего оборота. Поэтому совсем не удивительно, что AR4274 все еще сохраняют свою целостность.

Как сообщил ресурс solen.info, 25 ноября на обратной стороне Солнца наблюдалось "много корональных выбросов массы". На самом деле мы не знаем точно, что они произошли именно в области AR4274, поскольку спутники наблюдают за видимой стороной светила, но когда вторая сторона была обращена к нам в прошлый раз, только эти пятна были такими активными. Поэтому остается два варианта: или эти выбросы вызвала AR4274, или сформировались новые пятна, которые будут проявлять похожее поведение, что не играет большой роли с точки зрения последствий.

Солнцу нужно около 28 дней, чтобы сделать полный оборот вокруг своей оси. Это означает, что полуоборот занимает две недели. Таким образом AR4274 должны появиться на северо-западном крае уже в последние дни ноября или в начале декабря.

Чем отличились AR4274?

Напомним, еще за несколько дней до своего первого появления пятна AR4274 взорвались на все еще обратной стороне Солнца. Это было неощутимо для Земли. Третьего ноября была зафиксирована вспышка класса M5.01, которая уже незначительным образом влияла на планету, хотя опасная область находилась на самом краю диска.



Вспышка M5.01 на Солнце 3 ноября 2025 года / Фото Обсерватории солнечной динамики/SpaceWeatherLive

После этого вспышки происходили одна за другой:

5 ноября произошла вспышка уровня M7.4. Она вызвала корональный выброс массы, в котором поток плазмы двигался со значительно большей скоростью, чем это бывает обычно. Модели показали ускорение до 1100 – 1400 километров в секунду.

9 ноября приборы запечатлели вспышку X1.79, которая сопровождалась выбросом, а сразу за ней вспышку X1.2. Класс X – самый сильный из возможных.

11 ноября произошла самая сильная вспышка 2025 года. Она превзошла последнего рекордсмена, которого наблюдали в мае, и достигла рекордного уровня X5.16. В этот момент пятна находились достаточно близко по направлению к Земле.

14 ноября 2025 года на Солнце была зафиксирована вспышку класса X4.05.



Солнечная вспышка 14 ноября 2025 года / Фото SpaceWeatherLive/SDO/NASA

Все это привело к почти непрерывным геомагнитным штормам на Земле, которые достигали уровня G4 и провоцировали масштабные полярные сияния, которые доходили до южных штатов США и Чехии. В Украине сияний не видели, хотя мощности магнитной бури было для этого вполне достаточно.



Полярное сияние в штате Айова, США / Фото Ани Торрес



Один из целой серии снимков полярных сияний на Аляске / Фото Майи Хартвигсен

Чего же ждать от Солнца дальше?

Если вспышки и выбросы 25 ноября были не единичным случайным явлением, и AR4274 все-таки возвращается, можно ожидать повторения ситуации, которую мы наблюдали в течение первой половины ноября. Сначала область пятен покажется на левом крае звезды. В течение двух недель она будет двигаться вправо. Дальнейшая ситуация будет зависеть от поведения пятен, которую наука не умеет прогнозировать.

В случае вспышек можно ожидать корональные выбросы. Если они будут, то с большой вероятностью волны солнечной плазмы будут лететь в нашу сторону. Последствия будут тем большими, чем ближе AR4274 будут подходить к центру солнечного диска. Магнитные бури в декабре могут снова колебаться на уровне G3 – G4, но говорить об этом еще очень рано.