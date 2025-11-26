Сонячні плями, що запустили найбільші спалахи та магнітні бурі року, повертаються

Надія на те, що сонячні плями AR4274, відповідальні за найпотужніші події космічної погоди, розпадуться на зворотному боці зорі під час її обертання, схоже, тане на очах. Прилади вже фіксують високу активність.

Чому науковці знову говорять про AR4274?

Коли після 15 листопада група сонячних плям AR4274 заховалася за північно-східний край сонячного диска, Земля нарешті могла спокійно видихнути. Це означало, що ця надзвичайно активна область більше не буде впливати на наше магнітне поле, провокуючи найсильніші магнітні бурі за багато місяців. Багато хто сподівався, що за наступні два тижні плями розпадуться, але останні спостереження натякають, що цього, ймовірно, не сталося, пише 24 Канал.

Дивіться також Яка роль сонячних плям у виникненні магнітної бурі на Землі

Сонячні плями можуть існувати на поверхні зорі від кількох годин до кількох місяців, часто вони перебувають в полі зору протягом усього оберту. Тому зовсім не дивно, що AR4274 все ще зберігають свою цілісність.

Як повідомив ресурс solen.info, 25 листопада на зворотному боці Сонця спостерігалося "багато корональних викидів маси". Насправді ми не знаємо достеменно, що вони сталися саме в області AR4274, оскільки супутники спостерігають за видимим боком світила, але коли другий бік був обернутий до нас минулого разу, лише ці плями були такими активними. Тож залишається два варіанти: або ці викиди спричинила AR4274, або сформувалися нові плями, які проявлятимуть схожу поведінку, що не грає великої ролі з погляду наслідків.

Сонцю потрібно близько 28 днів, щоб зробити повний оберт навколо своєї осі. Це означає, що півоберт займає два тижні. Таким чином AR4274 повинні з'явитися на північно-західному краї вже в останні дні листопада або на початку грудня.

Чим відзначилися AR4274?

Нагадаємо, ще за кілька днів до своєї першої появи плями AR4274 вибухнули на все ще зворотному боці Сонця. Це було невідчутно для Землі. Третього листопада зафіксували спалах класу M5.01, який уже незначним чином впливав на планету, хоча небезпечна область перебувала на самому краї диска.



Спалах M5.01 на Сонці 3 листопада 2025 року / Фото Обсерваторії сонячної динаміки/SpaceWeatherLive

Після цього спалахи відбувалися один за одним:

5 листопада відбувся спалах рівня M7.4. Він спричинив корональний викид маси, в якому потік плазми рухався зі значно більшою швидкістю, ніж це буває зазвичай. Моделі показали прискорення до 1100 – 1400 кілометрів на секунду.

9 листопада прилади сфотографували спалах X1.79, який супроводжувався викидом, а відразу за ним спалах X1.2. Клас X – найсильніший з можливих.

11 листопада стався найсильніший спалах 2025 року. Він перевершив останнього рекордсмена, якого спостерігали у травні, й досяг рекордного рівня X5.16. У цей момент плями перебували досить близько у напрямку Землі.

14 листопада 2025 року на Сонці зафіксували спалах класу X4.05.



Сонячний спалах 14 листопада 2025 року / Фото SpaceWeatherLive/SDO/NASA

Усе це призвело до майже безперервних геомагнітних штормів на Землі, які досягали рівня G4 і провокували масштабні полярні сяйва, які доходили аж до південних штатів США та Чехії. В Україні сяйв не бачили, хоча потужності магнітної бурі було для цього цілком достатньо.



Полярне сяйво у штаті Айова, США / Фото Ані Торрес



Один із цілої серії знімків полярних сяйв на Алясці / Фото Майї Хартвігсен

Дивіться також Найбільший сонячний спалах 2025 року: що ми знаємо про нього та його наслідки

Чого ж чекати від Сонця далі?

Якщо спалахи й викиди 25 листопада були не одиничним випадковим явищем, і AR4274 все-таки повертається, можна очікувати повторення ситуації, яку ми спостерігали протягом першої половини листопада. Спочатку область плям покажеться на лівому краї зорі. Протягом двох тижнів вона рухатиметься вправо. Подальша ситуація залежатиме від поведінки плям, яку наука не вміє прогнозувати.

У випадку спалахів можна очікувати на корональні викиди. Якщо вони будуть, то з великою імовірністю хвилі сонячної плазми летітимуть у наш бік. Наслідки будуть тим більшими, чим ближче AR4274 підходитимуть до центру сонячного диска. Магнітні бурі в грудні можуть знову коливатися на рівні G3 – G4, але говорити про це ще дуже рано.