Что надо знать?

Как отмечают ученые, сила вспышки составляет M5.01. Она произошла из региона солнечных пятен AR4274. Хорошая новость в том, что эти пятна находятся почти на краю видимого солнечного диска, в северо-западной его части. Это означает минимальную вероятность того, что это ощутимо повлияет на нашу планету, пишет 24 Канал.

Отметим, что солнечные вспышки классифицируются с помощью логарифмической шкалы, разработанной NOAA с учетом рентгеновского излучения в спектральном диапазоне, пишет SpaceWeatherLive. Измеряет эти показатели спутник GOES. Эта система состоит из пяти основных классов: A, B, C, M и X.

Каждый класс представляет десятикратное увеличение энергетического выхода. Это означает, что вспышка класса X в 10 раз мощнее вспышки класса M, в 100 раз мощнее вспышки класса C, и в 10 000 раз мощнее вспышки класса A.

В пределах каждого класса вспышки далее дифференцируются числами от 1 до 9, что позволяет более точно определить интенсивность. Например, мы можем видеть, как ученые фиксируют вспышки C2, M4, X1 и тому подобное. Числовые обозначения после буквы могут включать также десятичные дроби, например M3.2 или X2.5.

Таким образом, вспышка класса M является предпоследней по силе перед самым мощным классом X. Текущая вспышка M5.01 является средней по интенсивности в рамках своего класса.



Вспышка M5.01 на Солнце 3 ноября 2025 года / Фото Обсерватории солнечной динамики/SpaceWeatherLive

Особенность класса X: без верхнего лимита

В отличие от других классов, класс X не ограничивается цифрами от 1 до 9. Если вспышка достигает мощности, большей за X9, она обозначается как X10, X15, X20 и т.д. Самая мощная вспышка из когда-либо зарегистрированных и измеренных человечеством, произошла 28 октября 2003 года. Она была настолько мощной, что перегрузила датчики спутника GOES. Они выключились на уровне X17, а вспышку позже оценили примерно в X45. Мощная вспышка класса X, подобная этой, может создавать длительные радиационные бури.

Практические последствия вспышек разных классов

A-класс и B-класс. Практически не влияют на Землю. Эти вспышки слишком слабые, чтобы вызвать какие-либо заметные нарушения.

C-класс. Вспышки этого класса являются малыми и обычно имеют мало или совсем не влияют на технические системы на Земле. Только особо длительные вспышки могут вызвать незначительные корональные выбросы массы., отмечает Universe Today.

M-класс. Это умеренные вспышки, которые могут вызвать кратковременные нарушения радиосвязи на полюсах Земли. Они также могут вызвать незначительные радиационные штормы, которые потенциально могут быть опасны для астронавтов в космосе. Здесь не являются редкостью корональные выбросы массы Солнца, которые летят в космос, часто в направлении Земли.

X-класс. Это самые большие и мощные вспышки. Они могут вызвать радиоотключения в масштабе земного шара на солнечной стороне планеты, влияя на мореплавателей, авиаторов и GPS-навигацию. Долговременные радиационные штормы, которые могут повредить спутники и коммуникационные системы. Если сопровождаются корональными выбросами массы (CME), могут вызвать мощные геомагнитные бури.

Стоит учесть, что рентгеновское излучение от вспышки достигает Земли за 8 минут, то есть со скоростью света, а корональные выбросы массы, которые часто сопровождают сильные вспышки, достигают нашей планеты гораздо медленнее – за несколько дней. Это дает ученым время для прогнозирования геомагнитных бурь.

Ученые пока не зафиксировали корональный выброс массы от текущей вспышки M5.01, но пишут, что он с большой вероятностью будет. Сейчас единственным возможным следствием является поток рентгеновских лучей, который накрыл дневную сторону планеты, как видно на следующем графике:

Moderate R2 radio blackout in progress (≥M5 - current: M5.01)

Следите в прямом эфире на https://t.co/3Xxrvc3cpA pic.twitter.com/bsQPIhJyM7 - SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) 3 ноября, 2025

Как мы уже отмечали, маловероятно, что в случае коронального выброса массы он столкнется с Землей, поскольку пятна находятся на краю солнечного диска. Однако остается незначительная вероятность, что выброс будет настолько мощным, что разлетится на более широкую площадь, чем обычно. В таком случае на Земле могут произойти небольшие магнитные бури. Напомним, потом солнечного вещества обычно движется к нам в среднем в течение трех дней. Медленные потоки могут путешествовать 5 дней.