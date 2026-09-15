Китай критикует заявления о необходимости жесткого регулирования ИИ, которые все чаще звучат из США

Ряд известных деятелей в сфере искусственного интеллекта выступил с предупреждениями об опасности этой технологии. Среди требований – разработка жестких правил контроля, а также замедление разработки ИИ. В Китае с этим не согласны и заявляют, что это лишь попытки затормозить конкурентов.

Заявления Пекина и позиция Вашингтона

Как сообщает BBC News, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь выразил обеспокоенность ростом напряженности в сфере технологий искусственного интеллекта. По его словам, открытость и общая выгода должны быть приоритетом для всего человечества.

Нарративы, основанные на угрозах, противостоянии и враждебной конкуренции, лишь мешают глобальному управлению искусственным интеллектом и не приносят пользы никому,

– говорит официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.

Это заявление прозвучало на фоне призывов генерального директора компании Anthropic Дарио Амодеи замедлить разработки, но не дать Китаю обогнать США. В то же время президент США Дональд Трамп подчеркивает, что главная задача Вашингтона – удержать лидерство, ведь тот, кто победит в этой гонке, будет определять будущее.

Предупреждения экспертов об угрозах для человечества

В США продолжаются горячие дискуссии об опасностях ускоренного прогресса. Руководитель OpenAI Сэм Альтман и глава Microsoft Сатья Наделла призывают гарантировать безопасность алгоритмов, чтобы они не вышли из-под контроля человека.

Если нынешний темп развития искусственного интеллекта сохранится, существует серьезная вероятность того, что все мы погибнем в ближайшем будущем,

– заявил ранее бывший исследователь компании Anthropic Джейкоб Коксон.

Чтобы избежать неконтролируемого сценария, Коксон призывает к координации действий между двумя сверхдержавами.

Возможен ли компромисс между сверхдержавами

Несмотря на общее понимание рисков, аналитики настроены скептически. Профессор Школы международных исследований имени С. Раджаратнама в Сингапуре Чанг Джун Янь считает соглашение между странами практически невозможным. Искусственный интеллект стал основой национальной безопасности, поэтому ни одна из сторон не готова уступать в темпах развития.

Китай пытается усилить свое влияние через основанную в июле Всемирную организацию сотрудничества в области ИИ. Также председатель КНР Си Цзиньпин во время саммита БРИКС в Индии предложил создать глобальное сообщество для разработки открытых моделей ИИ. США тем временем вкладывают сотни миллиардов долларов в разработки, а китайские компании быстро сокращают отставание при поддержке государства и использовании открытых технологий.

Ожидается, что вопрос регулирования искусственного интеллекта станет одной из тем во время встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Белом доме на следующей неделе.