Заяви Пекіна та позиція Вашингтона

Як повідомляє BBC News, речник Міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякунь висловив занепокоєння через зростання напруги в галузі ШІ-технологій. За його словами, відкритість і загальна вигода мають бути пріоритетом для всього людства.

Нарративи, засновані на погрозах, протистоянні та ворожій конкуренції, лише заважають глобальному управлінню штучним інтелектом і не несуть користі нікому,

– каже речник Міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякунь.

Ця заява лунає на тлі закликів генерального директора компанії Anthropic Даріо Амодеї сповільнити розробки, але не давати Китаю обігнати США. Водночас президент США Дональд Трамп наголошує, що головне завдання Вашингтона – утримувати лідерство, адже той, хто переможе у цій гонці, визначатиме майбутнє.

Попередження експертів про загрози для людства

У США тривають гарячі дискусії щодо небезпек прискореного прогресу. Керівник OpenAI Сем Альтман та очільник Microsoft Сатья Наделла закликають гарантувати безпеку алгоритмів, аби вони не випередили контроль з боку людини.

Якщо нинішній темп розвитку штучного інтелекту збережеться, існує серйозна ймовірність, що всі ми загинемо в найближчому майбутньому,

– заявив раніше колишній дослідник компанії Anthropic Джейкоб Коксон.

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Для уникнення неконтрольованого сценарію Коксон закликає до координації дій між двома супердержавами.

Чи можливий компроміс між наддержавами

Попри спільне розуміння ризиків, аналітики налаштовані скептично. Професор Школи міжнародних досліджень імені С. Раджаратнама в Сінгапурі Чанг Джун Янь вважає угоду між країнами майже неможливою. Штучний інтелект став основою національної безпеки, тому жодна сторона не готова поступатися темпами.

Китай намагається посилити свій вплив через засновану в липні Всесвітню організацію співробітництва в галузі ШІ. Також голова КНР Сі Цзіньпін під час саміту БРІКС в Індії запропонував створити глобальну спільноту для розробки відкритих ШІ-моделей. США тим часом вкладають сотні мільярдів доларів у розробки, а китайські компанії швидко скорочують відрив за підтримки держави та використання відкритих технологій.

Очікується, що питання регулювання штучного інтелекту стане однією з тем під час зустрічі Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа у Білому домі наступного тижня.