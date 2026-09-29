SpaceX успешно развернула все 26 спутников Starlink нового поколения

В ходе 14-го испытательного полета мегаракеты Starship компания SpaceX впервые вывела на низкую околоземную орбиту 26 спутников Starlink нового поколения. Это событие знаменует начало развертывания принципиально новой сети космического интернета, которая существенно изменит качество связи.

Полный успех

Космический корабль успешно выпустил аппараты Starlink V3 с помощью специальной системы, которая выталкивала спутники один за другим, словно из диспенсера для конфет. Эти аппараты слишком велики и тяжелы для старой ракеты Falcon 9, поэтому их развертывание стало возможным только благодаря большому носителю Starship, пишет Ars Technica.



На бортовую камеру Starship попал момент выхода Starlink из корпуса в открытый космос / Фото SpaceX

Каждый спутник нового поколения весит около 2000 килограммов и имеет значительно более крупные солнечные батареи и усовершенствованные антенны. Благодаря этому один аппарат V3 обеспечивает 1 терабит в секунду пропускной способности, что в 10 раз превышает показатели предыдущих версий. Специалисты отмечают, что готовые аппараты долгое время ожидали своего запуска на складах.

Спутники просто лежали на складе в Техасе, поскольку они были готовы значительно раньше, чем сам носитель,

– прокомментировал директор по исследованиям компании Quilty Space Калеб Генри.

Инженеры SpaceX уже установили связь со всеми 26 выведенными аппаратами. Специалисты уверяют, что новые системы начнут обслуживать пользователей через несколько недель после выхода на орбиту.

Грандиозные планы на будущее

В будущем один рейс Starship сможет доставлять на орбиту до 60 спутников V3. В целом SpaceX планирует развернуть группировку из 100 тысяч таких аппаратов для обеспечения высокоскоростного интернета по всей планете.