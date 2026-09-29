Повний успіх

Космічний корабель успішно випустив апарати Starlink V3 за допомогою спеціальної системи, яка виштовхувала супутники один за одним, наче з диспенсера для цукерок. Ці апарати надто великі та важкі для старої ракети Falcon 9, тому їхнє розгортання стало можливим лише завдяки велетенському носію Starship, пише Ars Technica.



На бортову камеру Starship потрапив момент виходу Starlink з корпусу у відкритий космос / Фото SpaceX

Кожен супутник нового покоління важить близько 2000 кілограмів і має значно більші сонячні батареї та вдосконалені антени. Завдяки цьому один апарат V3 додає 1 терабіт на секунду пропускної здатності, що в 10 разів перевищує показники попередніх версій. Фахівці зауважують, що готові апарати тривалий час очікували свого запуску на складах.

Супутники просто лежали на складі в Техасі, оскільки вони були готові значно раніше за сам носій,

– прокоментував директор з досліджень компанії Quilty Space Калеб Генрі.

Інженери SpaceX уже встановили зв'язок з усіма 26 виведеними апаратами. Фахівці запевняють, що нові системи почнуть обслуговувати користувачів за кілька тижнів після виходу на орбіту.

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Грандіозні плани на майбутнє

У майбутньому один рейс Starship зможе доставляти на орбіту до 60 супутників V3. Загалом SpaceX планує розгорнути угруповання з 100 тисяч таких апаратів для забезпечення високошвидкісного інтернету по всій планеті.