Spotify объявил о запуске Lossless форматов воспроизведения аудио. Теперь музыку на стриминговом сервисе можно будет воспроизводить в высоком качестве. Новый формат появится у пользователей премиум-подписки в течение ближайших недель, но реакция аудитории оказалась неоднозначной.

Запуск Lossless стал одним из самых ожидаемых событий в истории Spotify – компания готовила его целых пять лет. Теперь пользователи Premium постепенно будут получать доступ к музыке без потери качества, а уже в октябре функция появится более чем в 50 странах. В то же время старые параметры качества – Low, Normal, High и Very High – останутся доступными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Techradar.

Что возмутило пользователей?

Однако после громкого анонса соцсети наполнились не только восторгом, но и волной критики. Часть подписчиков считает, что Spotify слишком затянул с запуском функции, которую конкуренты предложили значительно раньше. Другие же отмечают еще одну проблему – ограничения по регионам.

Компания подтвердила, что Lossless уже доступен в США, Великобритании, Германии, Швеции, Японии, Австралии и ряде других стран, но постепенное развертывание означает, что многие пользователи в мире остаются в стороне. Это не первый случай, когда Spotify применяет так называемый "региональный замок": аналогичная ситуация была с функцией Mix, что тоже вызвала возмущение сообщества.

Среди стран, где будет доступен Lossless, Украины пока нет.

Несмотря на противоречивые отзывы, Lossless Spotify можно назвать самым большим нововведением этого года и важной вехой в развитии стриминговой платформы. Но для многих экс-пользователей, которые ушли к конкурентам именно из-за отсутствия высокого качества, этот шаг выглядит "слишком поздним".

Spotify обещал еще более премиальный тариф для суперфанатов. Почему этой опции до сих пор нет?

Spotify обсуждает введение более дорогого премиум-плана с 2023 года, но после двух лет переговоров с музыкальными компаниями никаких деталей так и не было объявлено. Сначала сервис планировали запустить в конце 2023 года, затем дату перенесли на конец 2024-го. Хотя Spotify не отказался от идеи, руководство не может назвать точные сроки готовности продукта. Этот проект отражает более широкую тенденцию в музыкальной индустрии – попытки монетизировать самых преданных слушателей, ведь рост продаж замедлился.

Сопрезидент и директор по бизнесу Spotify Алекс Норстром объясняет, что компания придерживается "очень высоких стандартов качества" при выпуске новых продуктов. Он признает, что работа продолжается, но это "требует времени", поскольку компания зависит от своих партнеров. Источник сообщает, что пока неясно, какие именно функции могут привлечь клиентов платить больше. В частности, Spotify должен договориться с лейблами и концертными промоутерами о праве предлагать такие функции, как ранний доступ к новой музыке и предварительная продажа билетов на концерты.

Цена за Spotify может вырасти?

В общем, средняя стоимость подписки на Spotify составляет 5 долларов в месяц. Однако исследования Luminate свидетельствуют, что настоящие фанаты готовы платить значительно больше: в среднем они тратят на живые концерты на 80% больше, чем обычные слушатели.

Эта тенденция очень интересна для музыкальной индустрии, где наблюдается замедление роста. Крупные звукозаписывающие компании давно давят на Spotify, чтобы те повысили цены и создали премиум-планы для фанатов, поскольку сами они в значительной степени зависят от решений таких технологических гигантов.