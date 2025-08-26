Как будет работать новая функция в Spotify?

26 августа Spotify официально представил функцию обмена сообщениями, которая призвана усилить социальную сторону платформы. В течение многих лет пользователи делились ссылками на треки и подкасты через сторонние приложения. Теперь компания стремится перенести эту активность внутрь собственной экосистемы. Основная цель – не только упростить обмен контентом, но и хранить всю историю музыкального шеринга в одном месте, чтобы любимые песни, которые вам когда-то посоветовали друзья, не терялись в переписках других мессенджеров, пишет 24 Канал.

Смотрите также Бибер и Бейонсе: недостаток в Spotify раскрыл плейлисты Джей Ди Вэнса и Кэролайн Левитт

Новая функция позволяет создавать чаты только в формате "лицом к лицу".

Инициировать разговор можно только с теми пользователями, с которыми вы уже взаимодействовали ранее. Например, если у вас есть общий плейлист, вы вместе слушали музыку в режиме "Джем" или подписаны на семейный план Duo или Family.

Чтобы начать общение, нужно отправить запрос, который другой пользователь должен одобрить.

Еще одна возможность начать чат – если кто-то присылает вам ссылку на контент Spotify через Instagram, WhatsApp, TikTok или другую платформу. После перехода по ссылке можно будет одобрить запрос на общение.

Кроме того, есть опция отправки ссылки-приглашения контактам с вашего телефона.

В компании отмечают, что новая функция не заменяет, а дополняет уже привычные способы обмена контентом.



Spotify запускает личные сообщения / Фото Spotify



Spotify запускает личные сообщения / Фото Spotify

Доступ к сообщениям можно получить, нажав на изображение профиля и перейдя в соответствующий раздел. Пользователям также будет доступна возможность реагировать на сообщения с помощью эмодзи.

По безопасности, Spotify заявляет, что сообщения шифруются как при передаче, так и при хранении на серверах. В то же время чаты не имеют сквозного шифрования. Это означает, что компания может проактивно проверять переписку на предмет нарушения правил платформы. Пользователи также смогут жаловаться на неприемлемые сообщения, которые будут рассматриваться модераторами.



Spotify запускает личные сообщения / Фото Spotify

Запуск новой функции является частью более широкой стратегии компании, направленной на повышение интерактивности. Ранее директор по продуктам и технологиям Густав Седерстрем намекал на планы сделать пользовательский опыт более социальным. Этот шаг следует за другими нововведениями, такими как комментарии к подкастам и обновленная лента с акцентом на видео.

Сначала функция будет доступна для пользователей мобильных версий в возрасте от 16 лет в некоторых странах Латинской и Южной Америки. В течение ближайших недель ее планируют развернуть в США, Канаде, Бразилии, странах ЕС, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Далее – весь мир. Новинку запустят для всех уровней подписки, в том числе и для бесплатных пользователей.