Что произошло в Spotify?

Этот случай не является кибервзломом, а скорее свидетельствует о недостаток в настройках приватности Spotify и недостаточное понимание пользователями этих настроек. По умолчанию новые плейлисты создаются как публичные, что делает их доступными для просмотра любым, кто попытается найти. И если пользователь не знает об этом, он невольно показывает всему миру свои музыкальные предпочтения, пишет 24 Канал со ссылкой на Engadget.

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Анонимный создатель сайта "Panama Playlists" просто воспользовался общедоступной информацией, ища публичные плейлисты знаменитостей.

В частности, выяснилось, что:

Вице-президент Джей Ди Вэнс имеет в своей музыкальной коллекции для приготовления ужина песню "I Want It That Way" группы Backstreet Boys и трек "One Time" Джастина Бибера. Также он слушает One Direction и Duft Punk.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт слушает "Respect" Ареты Франклин и "Run The World" от Бейонсе.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди имеет в своем плейлисте композицию "Cold As Ice".

Основатель Oculus Палмер Лаки уже подтвердил подлинность своего плейлиста "Best Music Ever", который содержит музыку начала 2000-х годов, в частности трек Линдси Лохан "Ultimate", музыку Келли Кларксон и Хиллари Дафф.



Плейлисты Джей Ди Вэнса и Кэролайн Левитт / Фото Engadget/Panama Playlists

Spotify по умолчанию делает все новые плейлисты публичными. Даже если пользователь меняет настройки приватности на "частный", это касается только будущих плейлистов, а уже существующие остаются публичными, если их не изменить вручную.

Кроме того, плейлисты, подписки и подписчики по умолчанию отображаются в профиле пользователя. Это подчеркивает, что Spotify функционирует не только как стриминговый сервис, но и как социальная платформа, требуя от пользователей дополнительной бдительности за своим профилем.