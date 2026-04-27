Spotify запускает тренировки с инструкторами для всех пользователей

Spotify запускает новый раздел с тренировками, доступный как для бесплатных, так и для Premium-пользователей. В нем объединили музыку, видео и занятия от популярных фитнес-инструкторов.

Spotify объявил о запуске нового фитнес-направления, которое сочетает музыку и тренировки в одном сервисе. Отныне пользователи могут получить доступ к так называемым так называемым guided workouts – занятий с сопровождением инструкторов для различных активностей, в частности йоги, бега, танцев и интервальных тренировок. Об этом пишет 9to5mac.

Что нового появилось в Spotify для тренировок?

К платформе добавили контент от популярных фитнес-креаторов, среди которых Kassandra Reinhardt, Chloe Ting и другие авторы, специализирующихся на йоге, пилатесе и общем фитнесе. Это позволяет пользователям тренироваться под руководством инструкторов без необходимости переходить в отдельные приложения.

Отдельно Spotify объявил о партнерстве с Peloton. Благодаря этому Premium-подписчики получат доступ к более 1400 тренировок без рекламы. В библиотеке есть занятия без дополнительного оборудования – от кардио и силовых упражнений до медитации и пробежек на открытом воздухе.

В компании отмечают, что фитнес уже является важной частью пользования сервисом. Около 70% Premium-пользователей тренируются ежемесячно, а на платформе доступно более 150 миллионов плейлистов, связанных с физической активностью.

Как пишет The Verge, новый раздел также связан с функцией создания плейлистов с помощью искусственного интеллекта. Пользователи активно используют ее именно для тренировок, задавая запросы для подбора музыки под различные виды активности.

По словам представителя Spotify Романа Васенмюллера, компания стремится превратить сервис в ежедневного помощника для поддержания здоровья. Речь идет не только о музыке, но и о комплексном подходе к самочувствию – с видео, аудио и интерактивным контентом.

Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно найти раздел Fitness через поиск в приложении. Он доступен как для бесплатных, так и для платных пользователей, хотя часть контента от партнеров открывается только с подпиской.