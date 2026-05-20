Средневековая записная книжка из туалета в Германии открыла неожиданные тайны прошлого

Во время раскопок в центре немецкого Падерборна археологи наткнулись на редкую находку, которая пролежала под землей несколько веков. Она способна по-новому рассказать о повседневной жизни горожан средневековой Европы.

Что скрывал средневековый туалет в центре Германии?

В немецком городе Падерборн археологи обнаружили уникальный артефакт – небольшую восковую записную книжку, которая пролежала в средневековой выгребной яме примерно 700 – 800 лет. Необычная находка была сделана во время строительных работ на месте будущего административного здания города.

Артефакт стал настоящей сенсацией для исследователей, ведь подобные предметы почти никогда не сохраняются до наших дней. В отличие от религиозных рукописей или официальных документов, которые часто специально берегли, такие записные книжки использовались как многократные "черновики" для коротких заметок и не рассматривались как вещи, которые должны пережить века.

По словам археолога Барбары Рюшофф-Парцингер, это первая подобная находка на территории федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия.

Это единственная такая находка во всей Северной Рейн – Вестфалии. Это может звучать странно, но для археологов латрины почти всегда являются настоящими сокровищницами. Еще никогда археологам не удавалось найти целую книгу в таком состоянии, – отметила она в пресс-релизе.

Как выглядела средневековая записная книжка?

Находка представляет собой компактный книжный блок размером примерно с ладонь. Он состоит из десяти деревянных страниц, покрытых слоем воска.

На таких страницах писали заостренным стилусом – специальным металлическим или костяным инструментом, который оставлял углубления в воске. После использования поверхность можно было выровнять и использовать повторно.

Именно эта многоразовость делала такие записные книжки аналогом современных записных книжек. Предварительный анализ показал, что текст написан латынью, причем, вероятно, одним человеком. В то же время различные углы написания свидетельствуют, что владелец пользовался им в повседневных ситуациях, делая быстрые записи буквально "на ходу".

Исследователи предполагают, что записная книжка могла принадлежать состоятельному жителю города – вероятнее всего, торговцу или представителю образованной городской среды. В XIII – XIV веках грамотность в Европе оставалась привилегией духовенства и высших социальных слоев.

Почему книга сохранилась почти в идеальном состоянии?

Главная причина удивительной сохранности – специфическая среда средневековой выгребной ямы. Постоянная влажность и почти полное отсутствие кислорода создали естественную герметичную камеру, которая замедлила процессы разрушения органических материалов.

Благодаря этому до наших дней дошли не только деревянные страницы, но и кожаная обложка, восковое покрытие и значительная часть надписей. Реставратор Сюзанна Бретцель рассказала, что сначала предмет выглядел как обычный комок мокрой земли.

"Плотно покрытый влажным грунтом, этот объект сначала казался совершенно незаметным. Лишь во время очистки в нашей реставрационной мастерской в Мюнстере стало понятно, что это настоящая книга. И даже после стольких веков находка все еще имела довольно неприятный запах", – отметила она.

Как пишет Live science, особую ценность представляет то, что внутренние страницы были настолько плотно закрыты, что грязь почти не проникла внутрь.

Скрытые записи могут раскрыть новые детали

Ученые считают, что восковые страницы могут содержать больше информации, чем видно невооруженным глазом. Поскольку старые записи часто стирались для повторного использования, под новыми текстами могли сохраниться следы предыдущих заметок.

Специалисты планируют использовать современные методы спектральной визуализации, чтобы "прочитать" скрытые слои письма. Это может дать уникальную информацию о средневековой торговле, системе учета, напоминания, списки товаров или даже личные записи.

Еще одна интересная деталь – кожаный переплет украшен тиснеными лилиями. В средневековой символике этот знак ассоциировался с чистотой, королевской властью и божественной благодатью. Это может свидетельствовать о высоком социальном статусе владельца.

Средневековая уборная как архив истории?

Записная книжка стала не единственной находкой на месте раскопок. Археологи также обнаружили деревянные бочки, обломки керамики, ножи, фрагменты корзин и шелковые ткани. Часть тканей была порезана на небольшие прямоугольные куски, которые, по мнению исследователей, могли использоваться как средневековый аналог туалетной бумаги.

Археолог Свева Гай объяснила, что дальнейшее изучение архивных документов может позволить установить, кому принадлежал участок, где располагалась латрина. "Как только мы сможем точно привязать эту выгребную яму к конкретному земельному участку, архивные исследования могут помочь установить личность ее жителей. В лучшем случае это позволит связать восковую табличку с конкретным именем", – отметила она.

Сейчас реставраторы сосредоточены на сохранении артефакта. Полное восстановление, расшифровка и перевод латинских записей могут занять до года. Если это удастся, ученые получат редкое "окно" в повседневную жизнь средневекового города – без официальной риторики, через призму обычных рабочих заметок человека, который жил почти восемь веков назад.