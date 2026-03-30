Правительство США заплатит миллионы долларов за информацию о хакерах, взломавших директора ФБР

Проиранская хакерская группировка Handala на прошлой неделе заявила об успешном проникновении в личный электронный почтовый ящик директора ФБР Каша Пателя. Злоумышленники обнародовали в сети часть похищенных данных, пытаясь продемонстрировать уязвимость даже самых высоких должностных лиц Соединенных Штатов.

В своих сообщениях хакеры иронично заметили, что теперь имя человека, возглавляющего главную спецслужбу страны, оказалось в их списке успешных взломов. В ответ на это Государственный департамент США объявил о готовности выплатить значительное вознаграждение за помощь в идентификации киберпреступников, которые атаковали чиновника, пишет 24 Канал.

Какие данные оказались в сети?

Среди обнародованных материалов оказались фотографии Пателя десятилетней давности. На снимках нынешний директор ФБР позирует рядом с антикварным спортивным авто, курит сигару или держит большую бутылку рома, сообщало издание Axios. Кроме визуального контента, хакеры выложили в открытый доступ его рабочее резюме старого образца и документы, касающиеся частных путешествий и налоговых отчетов.

Анализ переписки показал, что основная часть сообщений датируется периодом с 2012 по 2019 год. В частности, в сеть попали квитанции на авиабилеты, железнодорожные поезда и гостиницы, а также информация от агентов по недвижимости по аренде квартир в Вашингтоне.

Федеральное бюро расследований оперативно отреагировало на ситуацию, подтвердив факт атаки на личную почту своего руководителя. Представители ведомства заверили, что были приняты все необходимые меры для минимизации возможных рисков, писало ранее издание Fortune.

Официальная позиция бюро заключается в том, что похищенная информация имеет исключительно исторический характер и не содержит никаких секретных данных, касающихся текущей деятельности правительства или оперативных планов ФБР.

Почему Handala атаковали?

Эта атака стала ответом Handala на действия американских властей. Ранее Министерство юстиции США сообщило о конфискации четырех вебдоменов, которые использовались этой группой для киберсхем и запугивания диссидентов. Хакеры прямо заявили, что их действия являются местью за блокирование ресурсов и за объявленную за их головы награду.

Кроме взлома почты чиновника, Handala недавно взяла на себя ответственность за сбой в системах Stryker – крупной компании в сфере медицинских технологий, расположенной в Мичигане. Свои действия они объяснили возмездием за вероятные удары США, в результате которых пострадали гражданские лица в Иране.

Сколько платят за информацию?

В ответ на активность злоумышленников Государственный департамент США через программу Rewards for Justice объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов. Эта сумма предлагается за любую информацию, что поможет установить личности или местонахождение участников группировок Handala и Parsian Afzar Rayan Borna.

Правительство интересуют настоящие имена хакеров, их онлайн-псевдонимы и точные координаты пребывания. Власти обещают полную анонимность, защищенные каналы связи через мессенджер Signal и, в случае необходимости, помощь с переездом в другую страну для информаторов.

Кто заказчик?

Эксперты отмечают, что подобные прокси-группы часто используются иранской разведкой для проведения деструктивных операций, поскольку это позволяет официальному Тегерану отрицать свою причастность.

Несмотря на то, что Handala иногда преувеличивает масштабы своих успехов, взлом почты директора ФБР демонстрирует серьезность намерений иранских киберакторов продолжать кампанию по дестабилизации и созданию хаоса в информационном пространстве.