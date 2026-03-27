Об этом сообщает Reuters.
Что известно о хакерской атаке иранских хакеров?
Речь идет о группировке Handala Hack Team. На своем ресурсе они написали, что Патель "теперь найдет свое имя в списке жертв, аккаунты которых были успешно взломаны".
В Министерстве юстиции США подтвердили факт взлома: личный почтовый ящик чиновника действительно был под атакой, а обнародованные материалы выглядят настоящими. В то же время само ФБР официальных комментариев пока не предоставило.
Справка: Handala позиционирует себя как пропалестинская кибергруппа, однако западные специалисты по кибербезопасности предполагают, что за этим названием могут стоять структуры, связанные с иранской государственной киберразведкой.
Независимо подтвердить подлинность писем пока не удалось. В то же время исследователи из компании District 4 Labs установили, что Gmail-адрес, который называют взломанным, совпадает с тем, что ранее фигурировал в утечках, связанных с чиновником.
Среди обнародованных материалов – личные фото и переписка, как частного, так и служебного характера. Часть этих писем датирована периодом 2010 – 2019 годов.
Ранее российские хакеры атаковали аккаунты Signal
ФБР и CISA предупредили о волне кибератак на пользователей мессенджера Signal, организованных российскими хакерами.
Атаки направлены прежде всего на людей, которые представляют интерес для разведки: действующих и бывших чиновников США, военных, политиков и журналистов.
Злоумышленники маскируются под службы безопасности или техподдержку и заставляют пользователей самостоятельно передавать конфиденциальные данные, в частности коды доступа.