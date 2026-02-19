Свобода по-американски: США создают онлайн-портал для обхода цензуры в Европе и мире

Правительство США готовит интернет-портал, который позволит людям в Европе и других странах просматривать контент, заблокированный в соответствии с местными правилами о языке ненависти или экстремизме. Проект называется freedom.gov и вызывает споры относительно международных норм и отношений с союзниками.

По данным источников, близких к проекту, Государственный департамент США разрабатывает онлайн-портал под доменом freedom.gov, который имеет целью делать доступным контент, запрещенный в определенных странах Европы и других регионах. Это может касаться, в частности, материалов, которые местные законы определяют как язык ненависти или террористическую пропаганду. Об этом пишет Reuters.

Что такое freedom.gov и как он будет работать?

Инициатива ведется под руководством заместителя госсекретаря по вопросам публичной дипломатии Сары Роджерс. Портал планировали представить на Мюнхенской конференции по безопасности, но запуск был отложен по неизвестным причинам.

Одно из обсуждаемых технических решений – добавить к сайту VPN-подобную функцию, которая будет позволять трафику выглядеть так, будто пользователи подключаются с территории США. По словам источников, активность пользователей на сайте отслеживаться не будет.

Американские чиновники воспринимают проект как средство противодействия цензуре или ограничением свободы слова. Однако критики за рубежом видят в этом попытку подрывать суверенитет иностранных правовых режимов, поскольку такие порталы могут поощрять людей игнорировать законы своих стран.

Как пишет The news, Европейский Союз и отдельные страны имеют жесткие правила по онлайн-контенту, такие как Digital Services Act, требующие удаления или блокировки определенных материалов в качестве крайней меры. Планы США потенциально могут обострить разногласия в подходах к свободе слова и регулированию интернета между союзниками.

Детали о проекте пока ограничены, и портал по состоянию на сейчас не содержит пользовательского контента. Между тем часть юридических советников в Госдепе выражала обеспокоенность относительно правовых аспектов этой инициативы.