Китайские ученые разработали новый сверхпрочный стальной сплав CHSN01, предназначенный для термоядерных реакторов нового поколения. Этот материал значительно превосходит по прочности существующие аналоги, что позволит создавать более компактные, дешевые и эффективные установки для управляемого термоядерного синтеза. Сплав уже готов к промышленному использованию.

Сплав CHSN01 выдерживает магнитные поля до 20 тесла и электромагнитную нагрузку 1,3 гигапаскаля, сохраняя пластичность. По мнению главного физика проекта Ли Лифенга, сплав готов к применению за пределами лаборатории, передает SCMP. Его предел прочности составляет около 1,5 гигапаскаля при температуре -269 °C, что примерно на 40% выше, чем у стали, используемой в реакторе ITER, информирует 24 Канал.

Смотрите также Стартап утверждает, что превратил ртуть в золото с помощью термоядерного синтеза

Несмотря на пластичность и прочность новый сплав также устойчив к растрескиванию и выдерживает 60 000 циклов включения-выключения – полный расчетный срок службы китайского экспериментального токамака BEST.



Площадка строительства токомака BEST / Фото Chinese Academy of Sciences

Что такого особенного в сплаве CHSN01?

Секрет сплава заключается в тщательно подобранном химическом составе. За основу инженеры взяли сталь Nitronic-50, снизив содержание углерода до менее чем 0,01%, чтобы избежать хрупкости при сверхнизких температурах.

В то же время они повысили содержание азота (до 0,3%) и никеля, чтобы сохранить пластичность металла. Микроскопические примеси ванадия образуют наночастицы нитрида ванадия, которые укрепляют структуру без потери вязкости.

Сверхпрочные оболочки для сверхпроводящих магнитов являются ключевым элементом токамака. Они сдерживают огромные силы, возникающие во время работы реактора. Благодаря CHSN01 инженеры могут создавать оболочки, которые не деформируются под нагрузкой. Это открывает путь к созданию реакторов, которые по объему втрое меньше существующих, но способны производить больше энергии.

По состоянию на середину 2025 года на строительную площадку проекта BEST в городе Хэфэй уже доставлено 500 тонн оболочек из CHSN01.



Сплав CHSN01 уже доставлен на площадку где продолжается строительство токомака BEST / Фото Handout

Потенциал CHSN01 выходит за пределы термоядерной энергетики. Этот материал может найти применение в аппаратах МРТ, ускорителях частиц, поездах на магнитной левитации и даже в квантовых компьютерах – везде, где оборудование работает в условиях экстремального холода и высоких нагрузок.

А тем временем китайские ученые запустили "искусственное солнце" и его температура установила новый рекорд. Термоядерный реактор Huanliu-3 достиг нового рекорда температуры более 100 миллионов °C, приблизившись к самоподдерживающейся термоядерной реакции.