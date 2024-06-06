Космический корабль Starliner впервые в истории успешно вывел на орбиту астронавтов

В среду, 5 июня, со стартового комплекса 41 на мысе Канаверал космический корабль Starliner компании Boeing совершил свой первый полет с экипажем. Это стало знаковым достижением для коммерческих космических полетов, поскольку NASA получило еще одно пилотируемое транспортное средство для полетов своих экипажей.

Исторический старт

В 10:52 утра по восточному времени (16:52 по Киеву) капсула Starliner с астронавтами NASA Барри "Бутчем" Уилмором и Сунитой "Суни" Уильямс взлетела в космос на борту ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance (ULA). Это первый запуск астронавтов на борту ракеты Atlas V за 22-летнюю историю ее существования.

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Экипаж Starliner: Барри Уилмор и Сунита Уильямс / Фото NASA

Задачи миссии

Основной целью Crew Flight Test (CFT) является проверка производительности и возможностей Starliner. Уилмор и Уильямс протестируют ручное управление полетом, аварийные сценарии и другие критические системы.

Также CFT , имеет целью пристыковку к Международной космической станции (МКС) в 12:15 по восточному времени (18:15 по Киеву) 6 июня.

, имеет целью пристыковку к Международной космической станции (МКС) в 12:15 по восточному времени (18:15 по Киеву) 6 июня. Уилмор и Уильямс проведут около восьми дней на борту МКС, проводя серию испытаний для сертификации Starliner – это нужно для следующих пилотируемых миссий.

В случае успеха эта миссия откроет путь к первому полету Starliner с экипажем, Starliner-1, запланированного на 2025 год, в котором примут участие астронавты NASA Майк Финке, Скотт Тингл и астронавт Канадского космического агентства Джош Кутрик.



Момент запуска Starliner с экипажем / Фото NASA

Длинная дорога к успеху

Успешный запуск Starliner является значительным шагом на пути к цели NASA – развертывания двух американских коммерческих кораблей для пилотируемых миссий на МКС. Корни этой инициативы достигают 2006 года, и этот путь был связан со многими вызовами.

Первоначально запланированный на 6 мая запуск CFT несколько раз откладывался из-за технических проблем.

Первая задержка была вызвана "гудением" клапана на верхней ступени ракеты-носителя Atlas V, что требовало его замены и переноса запуска на 17 мая.

Следующая утечка гелия в одном из реактивных двигателей Starliner еще больше отсрочила миссию до 1 июня.

Эта попытка также была прервана из-за выхода из строя источника питания в наземном оборудовании, что привело к сегодняшнему успешному запуску.

Программа коммерческих экипажей NASA началась с инициативы коммерческих грузовых перевозок в 2006 году, направленной на разработку частных роботизированных и пилотируемых кораблей для полетов на МКС.

Первые успехи включали корабли Dragon компании SpaceX и Cygnus компании Northrop Grumman. Прогресс программы привел к заключению первых коммерческих контрактов с экипажами в 2010 году на общую сумму 50 миллионов долларов с пятью компаниями, включая Boeing и SpaceX.

В период с 2010 по 2014 год дополнительные раунды финансирования поддержали дальнейшее развитие.

В 2011 году компания Boeing получила 92 миллиона долларов за Starliner, а в 2012 и 2014 годах и Boeing, и SpaceX получили значительные контракты на разработку своих пилотируемых космических кораблей.



Starliner во время тестовой стыковки с МКС / Фото NASA

Несмотря на многочисленные вызовы и задержки, включая технические проблемы и дефицит финансирования, SpaceX запустила свою первую пилотируемую миссию в 2020 году, а теперь Boeing достиг этой вехи со Starliner.

Путешествие Starliner не обошлось без неудач.

Его первая беспилотная миссия в декабре 2019 года не достигла МКС из-за ошибки в системе синхронизации.

После длительных расследований и исправлений в мае 2022 года состоялся успешный полет без экипажа.

Дополнительные проблемы, обнаруженные в 2023 году, включая проблемы с парашютами и электропроводкой, были решены перед сегодняшним запуском.

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Ожидается, что МКС будет оставаться в эксплуатации как минимум до 2030 года, и NASA планирует использовать три космических корабля для ротации экипажа: Dragon компании SpaceX, Starliner компании Boeing и российский "Союз". Такая диверсификация обеспечивает избыточность и устойчивость возможностей транспортировки экипажей.