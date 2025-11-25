Космический корабль Starliner компании Boeing сможет перевозить только грузы, но не людей

NASA официально подтвердило изменение формата следующей миссии корабля Starliner от компании Boeing. Вместо запланированного пилотируемого полета аппарат выполнит только грузовую доставку на Международную космическую станцию. Это решение стало следствием проблем во время предыдущих испытаний и необходимости дополнительной сертификации системы безопасности перед возвращением астронавтов на борт.

Почему NASA меняет планы?

Аэрокосмический гигант Boeing потерпел очередной репутационный и финансовый удар в своей космической программе. NASA и Boeing пересмотрели условия контракта Commercial Crew, в результате чего следующий полет корабля Starliner, известный как миссия Starliner-1, состоится без людей на борту. Запуск этого грузового рейса запланирован не ранее апреля 2026 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Ars Technica.

Ключевой причиной такого решения стали серьезные технические неисправности, обнаруженные во время пилотируемого испытательного полета в 2024 году. Тогда астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые прибыли на МКС в июне, вынуждены были остаться на станции более восьми месяцев вместо запланированной недели. Многочисленные отказы маневровых двигателей и утечки гелия заставили NASA признать корабль опасным для возвращения экипажа. В результате капсула Starliner вернулась на Землю в автоматическом режиме в сентябре 2024 года, а астронавты ждали спасательную миссию от конкурентов из SpaceX до марта 2025 года.

Последствия для Boeing

Согласно обновленным договоренностям, NASA сократило количество гарантированных миссий Boeing к МКС с шести до четырех. Две отмененные миссии переведены в статус опциональных, которые агентство может заказать позже, если система докажет свою надежность. Стив Стич, руководитель программы коммерческих экипажей NASA, отметил, что это позволит сосредоточиться на безопасной сертификации системы в 2026 году и согласовать график полетов с потребностями станции до 2030 года.

Для Boeing это означает продолжение полосы неудач, которая тянется еще с 2017 года, когда первый беспилотный полет не смог достичь МКС из-за программных ошибок, отмечает New Atlas.

Компания уже зафиксировала убытки по этой программе, превышающие 2 миллиарда долларов США. Несмотря на это, NASA продолжает поддерживать проект, поскольку стратегической целью агентства остается наличие двух независимых американских систем для доступа к орбите.

Если грузовая миссия в 2026 году пройдет безупречно, это откроет путь для миссии Starliner-2, которая может стать первым полноценным операционным полетом корабля с экипажем, пишет NASA. Однако к тому времени монополию на пилотируемые запуски астронавтов NASA фактически будет удерживать SpaceX со своим кораблем Crew Dragon, который успешно выполняет регулярные ротации экипажей.