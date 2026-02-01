"Сработало": Маск заявил о первых результатах блокировки Starlink для российских дронов

Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что меры по пресечению несанкционированного использования системы Starlink Россией вроде бы уже дали результат. Министр обороны Михаил Федоров поблагодарил его за то, что первые действия уже имеют эффект.

Украина продолжает сотрудничество со SpaceX для решения проблемы. Об этом Илон Маск заявил в соцсети X.

Смотрите также Авиаэксперт сказал, как можно решить проблему со Starlink на российских дронах

Что заявил Маск результаты блокировки Starlink для российских дронов?

Илон Маск отметил, что уже есть первые результаты блокировки Starlink, который используют российские дроны для атаки на украинские города.

Похоже, что шаги, которые мы предприняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Сообщите нам, если нужно сделать больше,

– написал Маск.

Министр обороны Украины Михаил Федоров поблагодарил Маска и подтвердил, что первые действия уже имеют реальный эффект. По его словам, Украина продолжает тесное сотрудничество с командой SpaceX относительно дальнейших шагов.

Ранее Федоров сообщал, что Минобороны обратилось к SpaceX после появления российских дронов с системой Starlink над украинскими городами и предложило механизмы для решения проблемы.

В последнее время российские войска все чаще используют Starlink на ударных беспилотниках, что позволяет им обходить средства радиоэлектронной борьбы и повышать точность атак.

Что известно об использовании российскими дронами Starlink?