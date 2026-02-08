Starlink может использовать ваши данные для обучения ИИ: вот, как этого избежать

Starlink обновил политику конфиденциальности и разрешил использовать персональные данные клиентов для обучения моделей искусственного интеллекта. Пользователи соглашаются на это автоматически, однако могут отказаться через настройки аккаунта.

15 января Starlink обновил свою политику конфиденциальности, добавив пункт об использовании персональной информации для обучения моделей машинного обучения и искусственного интеллекта. Согласно документу, компания может применять эти данные как для собственных ИИ-инструментов, так и передавать их третьим сторонам для независимых целей. Об этом пишет Cnet,

Какие данные Starlink может использовать и почему это вызывает вопросы?

Все клиенты Starlink подключены к этой практике по умолчанию. При входе в аккаунт пользователи видят сообщение, что они разрешают использовать свои данные для тренировки ИИ-моделей. Это решение не требует отдельного согласия, если человек самостоятельно не изменит настройки.

В политике указано, что компания собирает стандартный для интернет-провайдера набор информации – контактные данные, платежные сведения и технические показатели работы сервиса. В то же время документ также упоминает о сборе коммуникационной информации, в частности аудио, электронных или визуальных данных, а также о так называемых выводах, сделанные на основе другой персональной информации.

Как пишет PCmag, на отдельной странице Starlink уточняет, что история просмотров сайтов не передается ИИ-моделям, включая конкретные страницы или геолокационное отслеживание. Однако сам факт посещения сайтов и время доступа к ним могут быть ценными для обучения алгоритмов.

Специалисты по цифровым правам обращают внимание на риски. По словам технолога Electronic Frontier Foundation Уильяма Бадингтона, такие подходы создают опасность утечки чувствительных данных, поскольку генеративные ИИ-модели способны воспроизводить фрагменты информации, которая использовалась во время обучения. О подобных угрозах ранее писало и Scientific American, отмечая, что модели могут повторять персональные или защищенные авторским правом материалы.

Обновление политики Starlink появилось за две недели до объявления SpaceX о приобретении компании xAI, которая также принадлежит Илону Маску. Сейчас сервис спутникового интернета имеет более 9 миллионов клиентов во всем мире.

Отказаться от использования данных для обучения ИИ можно как через мобильное приложение, так и на сайте. Для этого нужно зайти в аккаунт, открыть раздел Privacy Preferences и снять соответствующую отметку. После этого в аккаунте появится сообщение, что данные не используются для тренировки моделей.

Даже после отказа эксперты советуют дополнительно защищать соединение с помощью VPN. Это шифрует трафик между устройством и VPN-сервером и затрудняет доступ провайдера к информации. В то же время для полной защиты VPN нужно настраивать отдельно на каждом устройстве или непосредственно на маршрутизаторе.