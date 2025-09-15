Рынок мобильной связи может вскоре пополниться еще одним игроком. Одна из компаний Илона Маска, известная своими космическими проектами, похоже, намерена выйти за пределы простого партнерства с телеком-гигантами. Появляется все больше признаков того, что готовится запуск собственной глобальной сети, которая может стать началом новой эры в сфере коммуникаций.

Что задумала SpaceX?

Компания SpaceX, которая до сих пор сотрудничала с мобильными операторами вроде T-Mobile для расширения покрытия с помощью спутникового интернета Starlink, решила переходить на новый уровень. Согласно последним сообщениям, компания Илона Маска завершает сделку по приобретению беспроводного спектра на сумму 17 миллиардов долларов у коммуникационной компании EchoStar, которая является материнской для Dish Network, пишет 24 Канал.

Этот шаг свидетельствует, что SpaceX нацелена на создание полноценной мобильной сети 5G на базе Starlink. Если раньше спутниковая связь для телефонов рассматривалась преимущественно для экстренных служб и доступа в самых отдаленных уголках мира, то новая цель – превратить его в полноценного конкурента для традиционных операторов.

Сам Илон Маск не спешит опровергать эти слухи. Во время одного из подкастов он заявил, что приобретенный спектр позволит компании обеспечивать "высокоскоростное соединение" непосредственно со спутников на мобильные устройства. По его словам, в результате пользователи смогут смотреть видео на своем телефоне где угодно, не имея даже традиционного мобильного покрытия.

Когда это будет?

Это значительный скачок по сравнению с текущими возможностями сети Starlink, которая пока позволяет только обмениваться текстовыми сообщениями. Хотя компания обещает вскоре добавить и поддержку голосовых звонков, до просмотра видео еще далеко. Маск озвучил ориентировочный срок реализации проекта – два года. Впрочем, к таким прогнозам стоит относиться с осторожностью, учитывая его склонность к слишком оптимистичным обещаниям. Несмотря на это, конечная цель компании становится все более понятной.

На вопрос о прямой конкуренции с такими гигантами, как AT&T, T-Mobile и Verizon, Маск не дал однозначного ответа, но намекнул, что не исключает возможности покупки одного из существующих мобильных провайдеров в будущем, например Verizon. Такой сценарий выглядит вполне вероятным, поскольку, по данным аналитиков, Starlink может не хватить имеющегося спектра для конкуренции в крупных городах. В условиях плотной городской застройки, где трафик огромный, а конкуренты имеют развитую инфраструктуру, приобретение готовой сети может стать более эффективным решением, чем построение собственной с нуля.

Реакция регулятора

Интересно, что на пути к реализации этих амбициозных планов SpaceX вряд ли столкнется со значительными препятствиями со стороны регуляторов. Председатель Федеральной комиссии по связи США (FCC), Брендан Карр, уже назвал приобретение спектра компанией SpaceX "потенциальной революцией" для мобильных сетей.

Такая позитивная оценка со стороны главного регулятора свидетельствует, что тщательных антимонопольных проверок, вероятно, не будет.

Как насчет других стран?

Очевидно, будет работать это все только в США. О планах расширения на рынки других стран пока ничего не известно. Как минимум, не следует ожидать, что компания выйдет со своей связью за пределы Штатов до того, как полноценно развернет ее у себя дома.