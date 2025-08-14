Сооснователь OpenAI Сэм Альтман готовится к запуску нового амбициозного проекта. Речь идет о стартапе в сфере нейрокомпьютерных интерфейсов, который станет прямым конкурентом компании Илона Маска Neuralink. Это еще больше обостряет и без того напряженное соперничество между двумя крупными фигурами технологической индустрии.

Что стоит за проектом Merge Labs?

Новая компания, получившая название Merge Labs, имеет целью разработку и совершенствование нейрокомпьютерных интерфейсов, которые позволяют соединять человеческий мозг непосредственно с компьютером. Этот шаг выводит давнее соперничество между Сэмом Альтманом и Илоном Маском на совершенно новый уровень – от борьбы за первенство в сфере искусственного интеллекта к соревнованию за технологии, которые могут изменить саму природу человека, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Идея названия стартапа, вероятно, происходит от концепции "the merge" (слияние или объединение), о которой Альтман писал в своем блоге еще в 2017 году. Тогда он предположил, что объединение людей и машин уже началось и вскоре "станет гораздо более странным". По его прогнозам, этот процесс может произойти в период между 2025 и 2075 годами. Похоже, Альтман решил ускорить этот процесс, делая ставку на то, что искусственный интеллект даст его чипам преимущество над конкурентами.

Соучредителем Merge Labs вместе с Альтманом станет Алекс Блания, руководитель проекта World ID – стартапа по сканированию глазной сетчатки, который также имеет поддержку со стороны OpenAI и Альтмана. Интересно, что сам Альтман не планирует участвовать в повседневном управлении Merge Labs, а вместо этого будет только поддерживать ее запуск и работу.

Сейчас Merge Labs находится на этапе привлечения инвестиций. По данным источников, стартап планирует привлечь около 250 миллионов долларов при общей начальной оценке компании в 850 миллионов долларов. Ожидается, что значительную часть финансирования предоставит венчурное подразделение OpenAI, что подчеркивает стратегическую важность этого направления для компании.

Конкуренты

Несмотря на амбициозные планы, Merge Labs выходит на рынок, где уже есть сильные лидеры:

Компания Илона Маска Neuralink, основана в 2016 году, имеет значительное преимущество. Она уже получила разрешение регуляторов на проведение клинических испытаний на людях и успела имплантировать свои чипы нескольким пациентам с параличом. Оценка Neuralink намного выше и достигает 9 миллиардов долларов после привлечения 650 миллионов долларов инвестиций в начале этого года.

Компания Synchron, которую финансируют Билл Гейтс и Джефф Безос также является серьезным конкурентом. Уникальность их подхода заключается в менее инвазивном методе имплантации: электроды доставляются в мозг через кровеносные сосуды с помощью стента, что исключает необходимость в открытой хирургической операции на мозге. Компания уже установила свои устройства десяти пациентам.

Precision Neuroscience. Соучредителем этой компании является один из бывших основателей Neuralink. Precision Neuroscience разработала гибкий электродный массив, толщина которого не превышает толщину человеческого волоса. Это устройство может быть имплантировано через небольшой разрез в черепе, что позволяет управлять цифровыми устройствами силой мысли.

Blackrock Neurotech. Эта компания является одним из мировых лидеров в этой сфере, имея наибольший опыт в применении технологии на людях. Сегодня большинство пациентов в мире, живущих с имплантами в мозге, используют технологию именно от Blackrock Neurotech. Компания уже выпустила свою разработку Neuralace для исследовательского сообщества, а к 2028 году хочет продемонстрировать ее использование в качестве зрительного протеза.

Альтман против Маска

Конкуренция между Альтманом и Маском имеет долгую историю. Они были соучредителями OpenAI, но в 2018 году Маск покинул совет директоров из-за разногласий во взглядах на будущее компании. С тех пор их пути разошлись окончательно: Маск основал собственную ИИ-компанию xAI и даже подал в суд на OpenAI, обвиняя ее в отходе от первоначальной некоммерческой миссии.

Запуск Merge Labs становится еще одной точкой напряжения в их отношениях, превращая технологические гонки на личное противостояние видений будущего человечества.