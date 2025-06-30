В пятницу, 27 июня 2025 года, Neuralink провела презентацию в ходе которой Илон Маск поделился последними наработками и успехами компании, информирует 24 Канал.

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Имплант N1 предназначен для лиц с травмами шейного отдела спинного мозга или боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Устройство состоит из биосовместимого корпуса, батареи, электроники и ультратонких электродов, которые подключаются к коре головного мозга.

Операция по имплантации проводится с помощью специально разработанного робота R1, который через отверстие в черепе и соединяет устройство с мозгом. Имплант подключается к компьютеру через Bluetooth, позволяя пациентам двигать курсор мыши, вводить текст, просматривать веб-страницы и даже играть в видеоигры без движения конечностей.

По состоянию на февраль 2025 года Neuralink подтвердила, что три человека получили имплант N1. К июню количество пользователей возросло до пяти, а компания также объявила о привлечении 650 миллионов долларов финансирования.

Недавно представители Barrow Neurological Institute сообщили в социальной сети X, что "теперь нас семеро", и аккаунт Neuralink ретвитнул это сообщение. Шесть из семи пациентов участвуют в исследовании PRIME, которое проводит институт в Фениксе, штат Аризона, с целью доказать безопасность и эффективность импланта N1, работа R1 и соответствующего программного обеспечения.

Истории пациентов

Среди первых пользователей импланта – Ноланд Арбо, 31-летний мужчина, парализован после несчастного случая во время ныряния. Он рассказал, что теперь может выполнять многие повседневные задачи, такие как обработка электронной почты, редактирование веб-сайтов, написание текстов, исследования, банковские операции и ведение домашнего хозяйства, используя только мысли.

Я просто думаю: хочу, чтобы курсор переместился в эту часть клавиатуры и выбрал эту клавишу. Это изменило мой взгляд на жизнь и убедило, что однажды каждый, кто захочет, будет иметь свой собственный нейроинтерфейс, подобный N1,

– отметил Арбо.

Другие пациенты также демонстрируют впечатляющие результаты. Алекс, бывший дизайнер автомобильных деталей, который потерял возможность использовать руки, применяет имплант для работы с CAD-программами, создавая 3D-модели автозапчастей.

Брэд стал первым пациентом с БАС, который получил N1. Майк, четвертый пациент, является первым пользователем импланта, который работает полный рабочий день: раньше он был техником-геодезистом, а теперь продолжает работу дистанционно, используя CAD-программное обеспечение.

Пятый пациент, известный как RJ, – ветеран, парализован после аварии на мотоцикле, по данным Университета Майами. О двух других пациентах информация отсутствует, вероятно, они решили остаться анонимными.

Сегодня Neuralink ищет добровольцев для тестирования имплантов по всему миру. Компания продолжит тестировать мозговые импланты, направленные на людей с параличом всех конечностей.

Конкуренция и перспективы

Neuralink конкурирует с другими стартапами, такими как Echo и Synchron, которые также разрабатывают интерфейсы мозг-компьютер. Устройство Synchron уже имплантировано 10 людям и вскоре станет первым нейроинтерфейсом с Bluetooth-подключением к устройствам Apple.

В отличие от Neuralink, Synchron не требует трепанации черепа, поскольку вводится через вену над мозгом. Все эти компании имеют общую цель – улучшить качество жизни людей с серьезными физическими ограничениями, и каждый из них предлагает собственный подход к имплантации.