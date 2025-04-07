Сейчас компания уже имплантировала устройство трем пациентам с полным параличом конечностей, а самый известный из них – Ноланд Арбо – живет с имплантом Neuralink уже более года, рассказывает 24 Канал.

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Ранее испытания ограничивались только США и Канадой, хотя также велась подготовка в Великобритании. На этой неделе Neuralink обнародовала в соцсети X объявление об открытии глобального набора добровольцев.

Участникам предлагают присоединиться к эксперименту, цель которого – дать людям возможность управлять компьютером силой мысли. Основное требование для кандидатов – наличие паралича всех четырех конечностей.

Первый участник испытаний, Ноланд Арбо, благодаря импланту уже самостоятельно пользуется ноутбуком, управляя курсором силой мысли. Он не только играет в стратегии, но и возобновил дистанционное обучение в университете, которое прекратил после травмы позвоночника. До имплантации он мог только просматривать YouTube, держа стилус в зубах для управления планшетом.

Второй участник испытаний, Алекс, потерял подвижность в результате автокатастрофы. После установки импланта он вернулся к профессии дизайнера, работает со специализированными приложениями, создает эскизы и проектирует детали.

Также он научился программировать автоматизированные устройства на платформе Arduino. С помощью импланта Алекс управляет смартфоном, закрепленным на инвалидной коляске, и участвует в эксперименте по управлению роботизированной рукой с помощью мыслей.