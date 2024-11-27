Компания сообщила на своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) о том, что получила разрешение на начало исследований возможности расширения интерфейса между мозгом и компьютером, сообщает 24 Канал.

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Управление роборуками будет осуществляться с помощью имплантата N1. Он будет выступать в роли вспомогательного средства для связи с человеческим мозгом и для обмена сигналами.

Хотя до начала испытаний на людях еще много лет, Neuralink считает это важным первым шагом на пути к воплощению этой революционной технологии в реальность.

Как дела у Neuralink

Текущая модель мозгового имплантата Neuralink позволяет пользователям взаимодействовать с цифровыми инструментами, такими как компьютерные курсоры, планшеты и даже видеоигры с помощью мысли. Пока только двое пациентов получили имплантаты, но компания имеет амбициозные планы масштабироваться до миллионов пользователей в течение следующего десятилетия.

Кроме Convoy, Neuralink также работает над имплантатом Blindsight – отдельной инициативой, призванной восстановить зрение даже для тех, кто слепой от рождения.

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Исследование Convoy имеет целью предоставить парализованным пациентам больше, чем цифровые возможности, предлагая им возможность управлять физическими объектами с помощью роботизированных систем. Хотя до клинического применения конечного устройства могут пройти годы.