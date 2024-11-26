23 ноября астронавты почувствовали "неожиданный неприятный запах" при попытке открыть люк только что пристыкованного российского грузового корабля "Прогресс", сообщает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

А тем временем Ученые не смогли уберечь образцы астероида Рюгу от загрязнения земными бактериями

Как все было?

Космический корабль, запущенный 21 ноября, пристыковался к российскому модулю "Поиск" МКС двумя днями позже. Он доставил свежие пищевые продукты, материалы и оборудование.

Впоследствии в NASA сообщили, что астронавты отчитались о странном запахе из модуля, они также наблюдали небольшие капли жидкости, что побудило российских космонавтов закрыть люк и изолировать модуль "Поиск" от остальной части станции.

В NASA отметили, что экипажу не угрожает непосредственная опасность и усилия по решению проблемы продолжаются.

А все же решили перестраховаться

После инцидента с помощью скрубберов и датчиков загрязнения проводился мониторинг атмосферы на станции. NASA подтвердило, что качество воздуха на МКС остается на нормальном уровне. Российские космонавты надевали дополнительные средства защиты во время кратковременного открывания люка в качестве меры предосторожности.

Хотя астронавт NASA Дон Петтит отметил "запах, похожий на аэрозоль" в модуле "Транквилити" американского сегмента, до сих пор неизвестно, связан ли он с космическим кораблем "Прогресс". Транквилити не имеет прямой связи с российским сегментом станции.

Проблемы с российским сегментом станции только накапливаются

Это не первая проблема, связанная с российскими космическими аппаратами на МКС.

В декабре 2022 года на космическом корабле "Союз" произошла значительная утечка теплоносителя, что привело к отправке запасного корабля за тремя астронавтами.

В феврале 2023 года другой грузовой космический корабль "Прогресс" также столкнулся с утечкой охлаждающей жидкости.

Хотя непосредственной связи между этими прошлыми инцидентами и нынешней проблемой нет, эти вызовы подчеркивают постоянное беспокойство в отношении российского сегмента МКС.

Кроме того, отдельная утечка воздуха на российской стороне станции, длящаяся уже пять лет, регулярно заставляет команду закрывать люк между американским и российским сегментами.

Проблема в последнее время стала острее из-за того, что NASA и "Роскосмос" расходятся во мнениях относительно серьезности утечки и способа ее устранения, хотя она не представляет непосредственной угрозы для экипажа.

Читайте на сайте Земля прощается со своим временным спутником, а тем временем ученые выяснили его происхождение

Что будет дальше?

Планируется, что космический корабль "Прогресс" будет оставаться пристыкованным к МКС до 2025 года, после чего он улетит вместе с отходами и мусором для утилизации в атмосфере Земли. Сейчас NASA и "Роскосмос" совместно работают над решением проблемы неприятного запаха и безопасным доступом к запасам на борту космического корабля.