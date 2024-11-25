Неудача, но не катастрофа

Ученые надеялись, что им удастся получить нетронутый образец астероида. Но теперь поняли, что избежать земного загрязнения может быть труднее, чем всегда считалось, сообщает 24 Канал со ссылкой на Meteoritics and Planetary Science.

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Над исследованием работала команда Имперского колледжа Лондона. Она обнаружила популяцию микроорганизмов в образцах, доставленных в 2019 году японской миссией Hayabusa2. Дальнейшее изучение указало на то, что микробная жизнь имеет земное происхождение. Таким образом космический грунт был заселен бактериями в какой-то момент уже после вхождения в атмосферу.

Обычно для исследования космических пород используют метеориты, которые прошли сквозь атмосферу Земли и упали на землю. Эти образцы могут многое рассказать о составе объектов в космосе, но на то время, когда ученые их изучают, они уже сильно загрязнены земной средой. Но две недавние миссии – японская Hayabusa2 и NASA OSIRIS-REx – собрали обломки астероидов непосредственно из космоса. Эти образцы были доставлены на Землю и хорошо изолированы от окружающей среды в надежде, что исследователи смогут изучать материал, на который не повлияла наша атмосфера и микробная жизнь.

Аппарат Hayabusa2 Японского космического агентства (JAXA) собрал 5,4 грамма (около чайной ложки) камней, гальки и пыли с астероида Рюгу, когда тот находился на расстоянии почти 200 миллионов километров от Земли. Космический аппарат доставил образцы в 2020 году.

Они были запечатаны в капсуле, совершившей мягкую посадку на полигоне Вумера-Рейндж (Woomera Range Complex) в глубинке Южной Австралии.

Затем капсулу перевезли к объекту в Сагамихари, Япония, построенного специально для размещения образцов астероидов.

Сначала ее открыли в вакуумной комнате, расположенной в чистом помещении, а затем отправили в помещение под давлением с постоянным потоком азота, предназначенного для предотвращения попадания земных загрязнений.

Затем кусочки образца поместили в контейнеры, наполненные азотом, и отправили исследователям по всему миру для анализа.

Команда, стоявшая за недавним открытием, получила свой собственный кусочек Рюгу. Просканировав его, ученые обнаружили палочки и нити органического вещества, которые были интерпретированы как тонкие, нитевидные микроорганизмы. Исследователи определили, что микробная колония возникла из-за земного загрязнения и не имеет внеземного происхождения.

Это открытие свидетельствует, что строгие протоколы, которые применяются для избежания бактериального загрязнения, были недостаточно эффективными.

Успешный опыт все же есть

В 2020 году космический аппарат NASA взял образцы с астероида Бенну и доставил их на Землю в 2023 году. Космическое агентство придерживалось протоколов, подобных протоколов JAXA, чтобы защитить материал астероида, но никаких земных бактерий на обломках Бенну пока не было обнаружено. Где именно ошиблись в случае JAXA, пока неясно.

Рюгу — углеродный астероид, принадлежащий к группе объектов, которые считаются каменистыми строительными блоками Солнечной системы. Анализируя эти астероиды в лаборатории, ученые могут лучше понять, как сформировалась Солнечная система и как позже возникла жизнь на Земле. Предварительный анализ образцов Рюгу обнаружил на космическом камне органические молекулы, что свидетельствует, что ингредиенты для жизни вполне могли попасть на Землю в результате столкновения с метеоритами и астероидами.

Миссии по возвращению образцов могут обеспечить беспрецедентный доступ и понимание природы нашей Солнечной системы, но сохранить этот материал чистым оказывается более сложной задачей, чем считалось изначально.