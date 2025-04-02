Такой результат позволяет сделать первую серьезную оценку технологии, которая помогает людям с параличом конечностей получить независимость в работе с компьютерами и общении в соцсетях, рассказывает 24 Канал.

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Ноланд Арбо, который не может двигать руками и ногами, поделился своим опытом в соцсети X. Он в шутку отметил, что единственным "побочным эффектом" стала "ненасытная жажда получить разъем для подключения", намекая на процесс соединения импланта с внешней платформой.

Одна из основных проблем Neuralink – смещение тонких зондовых электродов в тканях мозга из-за естественной подвижности нервных структур. Это может привести к потере сигнала уже через несколько часов после операции.

В случае Арбо 85% зондов изменили свое положение, что требует постоянной калибровки системы. Он регулярно работает с командой Neuralink, чтобы упростить этот процесс.

Несмотря на это, имплант доказал свою надежность и безопасность. Благодаря ему Арбо отказался от контроллера, который раньше держал во рту, и теперь управляет компьютером исключительно силой мысли. Он играет в стратегии, в частности Civilization, а также испытывает гоночные симуляторы.

Пациент считает, что сможет управлять инвалидной коляской с помощью импланта и постоянно просит разработчиков добавить роботизированную руку для повседневных задач. Neuralink пока что только рассматривает такие возможности, но компания намерена расширять количество пользователей, чтобы нейроинтерфейс стал привычной технологией.