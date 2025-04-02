Такий результат дозволяє зробити першу серйозну оцінку технології, яка допомагає людям з паралічем кінцівок отримати незалежність у роботі з комп’ютерами та спілкуванні в соцмережах, розповідає 24 Канал.

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Ноланд Арбо, який не може рухати руками й ногами, поділився своїм досвідом у соцмережі X. Він жартома зазначив, що єдиним "побічним ефектом" стала "ненаситна жага отримати роз'єм для підключення", натякаючи на процес з'єднання імпланта з зовнішньою платформою.

Одна з основних проблем Neuralink – зсув тонких зондових електродів у тканинах мозку через природну рухливість нервових структур. Це може призвести до втрати сигналу вже за кілька годин після операції.

У випадку Арбо 85% зондів змінили своє положення, що вимагає постійного калібрування системи. Він регулярно працює з командою Neuralink, щоб спростити цей процес.

Попри це, імплант довів свою надійність та безпеку. Завдяки йому Арбо відмовився від контролера, який раніше тримав у роті, і тепер керує комп’ютером виключно силою думки. Він грає у стратегії, зокрема Civilization, а також випробовує гоночні симулятори.

Пацієнт вважає, що зможе керувати інвалідним візком за допомогою імпланта і постійно просить розробників додати роботизовану руку для повсякденних завдань. Neuralink поки що тільки розглядає такі можливості, але компанія має намір розширювати кількість користувачів, щоб нейроінтерфейс став звичною технологією.