Neuralink, принадлежащий Илону Маску, ставит перед собой грандиозные цели, информирует 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Издание получило информацию о таких целях компании из документов для инвесторов.

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Сейчас Neuralink находится на ранних стадиях тестирования на людях – известно, что импланты N1 получили семь пациентов. Однако уже к 2029 году компания надеется получить регуляторное одобрение в США для своего первого коммерческого продукта под названием Telepathy, который позволяет управлять устройствами силой мысли.

Планируется проводить 2 тысячи операций ежегодно, что принесет около 100 миллионов долларов дохода. А в 2030 году Neuralink хочет запустить чип Blindsight для восстановления зрения, увеличив количество операций до 10 тысяч в год с доходом более 500 миллионов долларов.

Компания также планирует открыть пять крупных клиник в течение следующих шести лет. В этих центрах будут доступны по меньшей мере три версии мозговых интерфейсов:

Telepathy – для связи между мозгом и машинами, например, чтобы управлять компьютером или смартфоном мыслями.

– для связи между мозгом и машинами, например, чтобы управлять компьютером или смартфоном мыслями. Blindsight – для восстановления зрения людям, которые потеряли его из-за травм или заболевания, при условии сохранения зрительной коры мозга.

– для восстановления зрения людям, которые потеряли его из-за травм или заболевания, при условии сохранения зрительной коры мозга. Deep – для лечения неврологических состояний, таких как тремор или болезнь Паркинсона, путем воздействия на определенные участки мозга.

Как работают мозговые чипы?

Мозговые чипы Neuralink – это небольшие устройства, которые вживляют в мозг с помощью специальных хирургических роботов. Они считывают электрические сигналы нейронов и передают их на внешние устройства, позволяя человеку взаимодействовать с техникой без физических движений. Это может стать революцией для людей с параличом, ведь уже сейчас несколько пациентов с тяжелыми травмами позвоночника используют импланты Neuralink для работы с компьютерами, игр или даже редактирования видео.



Автономный робот для имплантации чипа / Фото Neuralink

Neuralink, основана в 2016 году, уже привлекла 1,3 миллиарда долларов инвестиций и оценивается в 9 миллиардов долларов. В мае 2025 года компания получила от Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA) статус "прорывного устройства" для технологии восстановления речи, а в прошлом году – для чипа восстановления зрения.

Это должно ускорить процесс одобрения для клинического использования. Однако впереди еще много вызовов, ведь ни один мозговой интерфейс пока не утвержден для постоянного использования человеком, а вопросы безопасности и этики остаются открытыми.